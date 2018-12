Módne giganty sa pripoja k boju proti zmene klímy: Ktoré známe značky to sú?

Niekoľko desiatok módnych gigantov sa pri príležitosti 24. konferencie OSN o klimatickej zmene v poľských Katoviciach zaviazalo znížiť do roku 2030 vlastné emisie skleníkových plynov o 30 percent.

Informovala o tom v utorok agentúra AFP. Výkonná tajomníčka Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy (UNFCCC) Patricia Espinosová na margo tejto iniciatívy vyhlásila, že "módny priemysel bol z hľadiska určovania nových trendov vždy dva kroky popredu", a preto ju teší jeho nový postoj ku klimatickej zmene.

Až 43 firiem sa dohodlo na tom, že vo svojej produkcii začnú preferovať materiály šetrné k prírode, ako aj ekologické formy jej prepravy. Taktiež by predmetné firmy mali na základe vzájomného záväzku do roku 2025 prestať s inštaláciou uhoľných kotlov vo svojich továrňach. Súčasťou ich iniciatívy by mala byť aj snaha motivovať zákazníkov, aby sa nezbavovali neobnoseného oblečenia len preto, že je z predchádzajúcej kolekcie. To je v kontraste so silnejúcim trendom tzv. rýchlej módy, keď si zákazníci pravidelne obmieňajú celé šatníky.

Ako uviedol Stefan Sidel, riaditeľ oddelenia udržateľného rozvoja v spoločnosti Puma, módny priemysel sa z hľadiska negatívnych environmentálnych vplyvov "nemá veľmi čím chváliť" a práve preto chcú predmetné korporácie začať hrať "aktívnu úlohu" v boji s klimatickou zmenou. Módny priemysel je podľa agentúry zodpovedný za približne desať percent celosvetových emisií oxidu uhličitého (CO2). K iniciatíve sa okrem mnohých iných pripojili aj spoločnosti Adidas, Puma, Gap, Hugo Boss a Levi Strauss.