Mladí Slováci spoznali súperov: Boženík hovorí nahlas o postupe

Už vedia, s kým majú do činenia! Slovenským futbalistom do 21 rokov vyžrebovali do kvalifikácie ME 2021 z prvého koša silných Francúzov.

Zverenci trénera Adriána Guľu (43) si ešte zmerajú sily so Švajčiarskom, s Gruzínskom, Azerbajdžanom a Lichtenštajnskom. Na šampionáte v Maďarsku a Slovinsku si zahrajú okrem usporiadateľov víťazi skupín a najlepší tím z baráže. Slováci odštartujú kvalifikáciu v marci budúceho roka. „Sme spokojní. Skupina je pestrá a zaujímavá. Bez veľkých kalkulácií chceme ísť postupnými krokmi za tým, aby sme boli úspešní," povedal pre zväzovú stránku tréner Guľa. Nádherné gesto Haraslína: Malý chlapec sa od šťastia rozplakal Žilinský útočník Róbert Boženík si trúfa. „Môžeme postúpiť. Máme veľmi kvalitné mužstvo. Proti Francúzom som už hral v jednej z mládežníckych kategórií. Je to výborný súper. Naši predchodcovia nám spravili skvelé meno. Chceme pokračovať v načatom trende. Zvyšní súperi budú tiež nepríjemní, ale je v našich silách ich zdolať,“ vyhlásil s desiatimi gólmi spolu s Bayom druhý najlepší ligový strelec. Slovenská dvadsaťjednotka sa dostala na záverečný turnaj zatiaľ len dvakrát (2000, 2017). Naposledy skončila v skupine až tretia. „Čaká nás atraktívne Francúzsko. Naším cieľom je postup,“ zdôraznil stredopoliar Dunajskej Stredy Christián Herc. Slovenskí futbalisti spoznali program kvalifikácie: To najlepšie až na záver 2. skupina: Francúzsko Slovensko Švajčiarsko Gruzínsko Azerbajdžan Lichtenštajnsko