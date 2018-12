Študenti z Košíc vymysleli aplikáciu, ktorá má pomôcť nevidiacim: Na TOMTO mieste sa už používa!

Ako aktívny pomocník pre ľudí so zrakovým znevýhodnením slúži nová aplikácia Sám v múzeu, za ktorou stojí trojica košických študentov.

V utorok ju slávnostne zaviedli v expozícii Rodošto Východoslovenského múzea (VSM) v Košiciach na Hrnčiarskej ulici. Riešenie je na báze internetu vecí, ktoré bolo v Košiciach v oblasti Digital Health použité po prvýkrát. Aplikáciu vyvinuli študenti Filip Hudzík, Veronika Matejová a Marek Haluška v spolupráci so spoločnosťou T-Systems Slovakia. Týmto projektom sa Košice posúvajú bližšie k vízii Smart City. Informovala o tom členka organizačného tímu Miroslava Korytková.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Nápad pomôcť ľuďom so zrakovým postihnutím a zjednodušiť im návštevu múzea s využitím technológií prišiel v roku 2017 na košickej programátorskej súťaži hackathon. "Témou minulého ročníka bolo Hackni si život, preto sme sa snažili nájsť sféru, kde technológie môžu naozaj vylepšiť život a mať pritom aj prínos," uviedol jeden z vývojárov Marek Haluška. Aplikovateľnosť systému Sám v múzeu sa IT spoločnosti, ktorá hackathon organizuje, zapáčila natoľko, že študenti z Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) dostali ponuku pracovať na svojom nápade a dotiahnuť ho do konca.

Projekt Sám v múzeu funguje pomocou zariadení Location Beacons, ktoré medzi sebou komunikujú prostredníctvom bluetooth a vedia určiť polohu človeka v interiéri. Študenti si uvedomili, že svoju polohu v budovách potrebujú vedieť predovšetkým ľudia, ktorí nevidia svoje okolie. Ich prvotný plán bol zaviesť zariadenia Beacons do nemocníc. Po konzultácii s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) presunuli svoj zámer na priestory múzea.

"Časom by sme chceli, aby naša aplikácia možno nahradila ľudského sprievodcu zrakovo postihnutých a poskytovala viac intuitívnych možností. Dodaním projektu sa naša misia nekončí, chceme pokračovať v jeho vývoji a štúdii poznatkov, ktoré pri tomto projekte získame. Názov projektu Sám v múzeu nemá evokovať to, že je v ňom slabá návštevnosť, ale to, že každý človek, aj slabozraký, vie byť autonómny a samostatný v múzeu," skonštatoval Filip Hudzík.

Projekt privítala aj ÚNSS. "Je to skvelá príležitosť, ako podporiť samostatnosť a sebadôveru hendikepovaných ľudí aj vďaka smart technológiám, ktoré sa rozširujú aj medzi nich a značne im uľahčujú život," zhodnotil predseda únie Branislav Mamojka.