Zatkli ženu podozrivú zo spolupráce s Islamským štátom: S komplickou plánovali útok v Nemecku

Nemecké bezpečnostné zložky zatkli v utorok ženu podozrivú z podpory teroristickej organizácie Islamský štát (IS).

Podľa prokuratúry pomáhala dvom členom IS, ktorí plánovali útok v Nemecku. Spolková prokuratúra identifikovala 40-ročnú nemeckú občianku ako Songül G., ktorú zatkli v Hamburgu.

Podľa prokuratúry bola žena v kontakte s podozrivou osobou z IS v Sýrii identifikovanou ako Marcia M. Táto osoba spolu s ďalšou podozrivou osobou z IS plánovala útok v Nemecku. Najprv chceli prepašovať útočníkov do Nemecka, kde by sa zosobášili so ženami, ktoré boli s týmto sprisahaním oboznámené.

Songül G. si v roku 2016 zaregistrovala telefónne číslo pod falošným menom a ponúkla sa, že si zoberie za muža jedného z možných útočníkov. Dvaja z nich sa následne pokúsili vycestovať zo Sýrie do Nemecka, čo sa im však nepodarilo.