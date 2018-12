Paula si pri upratovaní spláchla obrúčku: To, čo sa jej stalo po 9 rokoch, by sa jej ani nesnívalo

Američanka umývala kúpeľňu. Vtom si uvedomila, že sa jej stratila obrúčka. Myslela si, že je definitívne preč. Až do jedného momentu.

Paula Stanton z New Jersey upratovala kúpeľňu. V zápale práce si ani neuvedomila, že jej obrúčka skĺzla z ruky a spadla do odtoku. Američanka prsteň nechtiac spláchla do toalety. Myslela si, že o obrúčku definitívne prišla. O deväť rokov neskôr ale došlo k šokujúcemu zvratu udalostí.

Jeden z upratovačov, ktorý pracoval na ceste asi 120 metrov od Paulinho domu,. Zistil, že ide o prsteň. Vtedy si spomenul na Paulinu historku, ktorú mu pred tromi rokmi rozprávala.

Prsteň sa teda akoby zázrakom dostal naspäť k majiteľke. Obrúčku