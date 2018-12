Vláda sa obáva protestov: Vo veľkom obmedzila predaj žltých viest

Egyptské úrady v reakcii na protesty vo Francúzsku obmedzujú predaj bezpečnostných žltých viest.

Podľa agentúry AP je tento krok motivovaný obavou z možných verejných podujatí na výročie ľudového povstania z 25. januára 2011, ktoré viedlo k pádu vtedajšieho prezidenta Husního Mubaraka.

Predajcovia bezpečnostných materiálov boli poučení, aby predaj žltých viest obmedzili na veľkoobchod, a to iba prevereným partnerom a so zvolením polície. "Zdá sa, že nechcú, aby tu niekto robil to, čo sa deje vo Francúzsku," povedal agentúre AP jeden z oslovených predajcov. Obmedzenie platí do konca januára budúceho roka.

Egyptská polícia a armáda v minulých dvoch rokoch znemožňovala všetky pokusy o verejné pripomienky povstania z roku 2011, pretože tie často končili krvavo. Súčasný prezident Abdal Fattah SISI je v úrade od roku 2014, tento rok bol druhýkrát zvolený. Bývalý generál je známy dôrazom na bezpečnosť a vládne pevnou rukou.

V egyptských väzniciach je zadržiavaných mnoho jeho kritikov z radov islamistov, ale aj demokratov. Jeho snahy o hospodárske reformy viedli k prudkému nárastu spotrebiteľských cien. Agentúra AP cituje egyptského obhajca ľudských práv Gamála Ída, podľa ktorého v poslednej dobe možno zaznamenať nárast malých "sociálnych protestov".