Britský parlament rozhoduje o odchode z EÚ: Opäť hrozí tvrdý brexit

Zľakla sa? Britská premiérka Theresa Mayová odložila parlamentné hlasovanie o brexite. Dôvodom boli obavy poslancov z hrozby vytvorenia colnej hranice medzi členskou krajinou Európskej únie - Írskom a Severným Írskom, ktoré sa síce nachádza na rovnakom ostrove, no patrí ešte k Spojenému kráľovstvu.

Začarovaný trojuholník. Kým Briti si odhlasovali opustenie Únie, Íri odmietajú na svojom ostrove akúkoľvek hranicu. V strede týchto záujmov je Severné Írsko. Ak však nemajú byť hranice medzi Írskom a Severným írskom a zároveň nemajú byť hranice ani medzi Severným Írskom a Veľkou Britániou, potom musí celá Veľká Británia ostať v colnej únii s Európskou úniou, čo by pravdepodobne prekážalo konzervatívcom, ktorí by sa pýtali, na čo je brexit.

Táto trilema dohnala premiérku Mayovú až k odloženiu utorkového hlasovania o brexitovej dohode. Rozhodnutie teda padne zrejme až potom, ako sa definitívne vyrieši tzv. Írska otázka. Najjednoduchšie by bolo stále upustenie od brexitu. Nálady Britov sa totiž oproti júnu 2016, keď rozhodli o brexite, zmenili a podľa prieskumov si väčšina z nich dnes už takýto krok neželá.

Po verdikte z Luxemburgu je zvrátenie odchodu Spojeného kráľovstva posvätené aj právne.ktoré vzhľadom na jej štatút členského štátu zostanú nezmenené,“ uviedol v stanovisku Súdny dvor EÚ. Toto rozhodnutie posilnilo pozície odporcov brexitu a presadiť dohodu v britskom parlamente bude ťažšie.

Mayovej kabinet však naďalej trvá na tom, že bude rešpektovať vôľu Britov. „Nechceme zostať v EÚ. Hlasovali sme veľmi jasne,“ vyhlásil minister životného prostredia Michael Gove. Podľa britských médií ide Mayovej aj o zotrvanie v kresle premiérky, keďže na jej pozíciu si brúsia zuby opoziční labouristi. Podľa analytika portálu Euroactiv Radovana Geista je napriek rozhodnutiu Súdneho dvora nepravdepodobné, že by Veľká Británia zostala v Únii. „Čas je relatívne krátky, čiže si neviem celkom dobre predstaviť akúkoľvek vládu, ktorá by bola ochotná stiahnuť brexit bez referenda. Zorganizovanie referenda si vyžaduje určitý čas a už by sa to nestihlo do 29. marca. Jedinou teoretickou možnosťou je vláda, ktorá by požiadala o odloženie dátumu odchodu,“ povedal Geist a dodal, že aj preloženie odchodu by spôsobilo komplikácie.

„Súdny dvor EÚ povedal, že stiahnutie je možné iba do dňa plánovaného odchodu. Nie je teda jasné, aký následok by malo, keby Británia dostala trojtýždňový odklad a povedala by, že sťahuje odchod. Skôr sa obávam, že kalkulácie o možnom zablokovaní odchodu budú viesť k tvrdému brexitu bez dohody,“ dodal.

Ako to môže dopadnúť