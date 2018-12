Bičan sa zbavuje majetku: Predáva vilu exmanželky?! Musela sa z nej vysťahovať

Má svoje plány! Moderátor Andrej Bičan je s manželkou Editou na nože, keď sa už takmer rok naťahujú a nevedia sa na ničom dohodnúť.

Koncom októbra sa dvojica postavila pred sudcu, ktorý ich po štyroch hodinách rozviedol. Zdá sa, že to bola správa, na ktorú zabávač čakal, lebo ihneď začal konať. Matku svojich dcér Aničky (12) a Ninky (9) vyhodil z rodinného domu v Ivanke pri Dunaji a podľa najnovších informácií Nového Času chce nehnuteľnosť predať.

Rozvod Bičanovcov sa v priebehu roka zmenil z pokojného rozhovoru na bojové pole, keď sa manželia neustále hádali a hádzali si polená pod nohy. Všetko sa to začalo dcérkami Aničkou a Ninkou, pri ktorých sa nevedeli dohodnúť, u koho dievčatká skončia. Ich dilemu nakoniec rozhodol súd, ktorý sa priklonil k Bičanovi.

Zastarané zákony

Určil, že rodičia si svoje poklady podelia pri striedavej starostlivosti s tým, že otec musí na každú z nich platiť 500 eur mesačne. Andrej však na Editu zaútočil a vystrnadil ju z domu, kde žila aj s dcérkami. „Vyhodil ma na druhý deň po vynesení rozsudku. Neakceptoval, že má platiť výživné. Bohužiaľ, existuje veľa prípadov, kde otec žiada striedavú starostlivosť len preto, aby sa vyhýbal plateniu,“ prezradila Novému Času Bičanová, ktorá si myslí, že naše zákony sú zastarané.

„Doslova zbavujú zodpovednosti otcov a podporujú mladé podnikavé slečny, ktoré sú presvedčené, že preraziť morálne dno je v poriadku. Ako Andrej povedal: ,Ja som len hodil šestku a mohol som si nastaviť nového panáčika,‘“ doplnila Edita. Tá sa odsťahovala k svojej matke do Veľkej Mače a rodinný dom v Ivanke pri Dunaji zíva prázdnotou.

„Nielen mne, ale aj deťom Andrej povedal, že ho chce predať,“ priznala brunetka. „Neviem, čo bude a ako to urobí, lebo dom je síce písaný na jeho firmu, ale pozemok je môj,“ dodala. Podľa našich informácií by teda za dom mohol získať slušný balík peňazí. „Cenu tohto domu odhadujem na sumu približne 280 000 eur,“ napísal nám realitný maklér Andrej Churý. Nový Čas sa s otázkami obrátil aj na moderátora, no do uzávierky neodpovedal.

Dilema kvôli deťom

Bičan sa nedávno obrátil o pomoc na sociálnej sieti, kde v uzavretej skupine Ivanka pri Dunaji hľadal miesto pre svoje deti. „Zháňam jednu izbu (miestnosť) v blízkosti ZŠ alebo ZUŠ na doučovanie detí počas školského roka. Ide o poobedňajšie hodiny,“ napísal moderátor.

Zaujímavé je, že v danej oblasti má Andrej dom, ktorý je po tom, ako odtiaľ manželku vysťahoval, prázdny. Je možné, že nehnuteľnosť už naozaj chystá pre nového majiteľa. „Nevyhodil z domu len mňa, ale aj deti. Majú doučovateľku, ktorá chodila k nám domov. On však teraz býva aj s milenkou inde a ju zrejme prestalo baviť dochádzať,“ uzavrela Bičanová.

Nekonečné naťahovačky

December 2017

Nový Čas prichytil ženatého Bičana v Jasnej v spoločnosti mladej slečny, s ktorou si prejavoval dôvernosti. Krátko nato priznal milenku Michaelu.

Marec 2018

Edita sa pustila do manželovej milenky, že nie je dobrým príkladom pre jej a Andrejove deti.

Máj 2018

Dvojica sa stretla na rozvodovom súde, ktorý sprevádzal krik, musela ich tíšiť sudkyňa. Pojednávanie bolo odročené.

August 2018

Moderátor sa s mladou milenkou presťahoval z bratislavskej Vrakune do domu neďaleko hlavného mesta.

September 2018

Andrej vykázal manželku z kancelárskych priestorov v hlavnom meste, kde sa nachádzala jej jazyková škola.

Október 2018

Bičan prišiel za Editou do práce a zobral jej auto, ktoré dlhé roky používala, no bolo písané na jeho firmu.

Október 2018

Súd Bičanovcov rozviedol a deťom pridelil striedavú starostlivosť.

Október 2018

Pár dní po rozvode vymenil zabávač zámky na dome, v ktorom žila Edita aj s dcérkami.

December 2018

Moderátor oznámil deťom a manželke, že ich dom v Ivanke pri Dunaji chce predať.