Obyvatelia Kostolian nad Hornádom sú na konci so silami: Snažili sa 3 roky, no pamiatka im chátra rovno pred očami!

Bývalý vodný mlyn v Kostoľanoch nad Hornádom v okrese Košice-okolie chce obec zachrániť.

Objekt technickej pamiatky dlhodobo chátra, víziou je vytvoriť z neho kultúrny stánok. Peniaze na rozsiahlu obnovu zatiaľ samospráva nezohnala. Pre TASR to povedal staronový starosta obce Anton Medvec. Obec sa usiluje o záchranu pamätihodnosti približne tri roky. Na jeseň ukončila proces majetkovoprávneho vyrovnania, budova a priľahlé pozemky sú už v jej vlastníctve.

"V minulosti bol mlyn využívaný na mletie obilia a boli v ňom aj stupy, na ktorom miestne ženy tĺkli konope. V súčasnosti by bol účel, samozrejme, iný, budovu by sme adaptovali na multifunkčné kultúrne spoločenské centrum. Boli by tam sála, knižnica, zasadačka, expozícia regionálnej histórie a ktovie, čo všetko by sa tam v rámci areálu podarilo postupne dobudovať," povedal starosta.

Na prvú etapu, ktorá zahŕňa rekonštrukciu strechy, odhaduje potrebné financie vo výške približne 50 000 eur. Považuje ju za kľúčovú. "Mysleli sme si, že už teraz na jeseň to bude pod strechou, no, žiaľ, nepodarilo sa to. Boli aj iné priority a peniaze, ktoré sme žiadali, neboli odsúhlasené," vysvetlil s tým, že obec hľadá aj iné než rozpočtové zdroje. Zároveň dopracovávala aj projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu. "Chceli by sme to naštartovať na skorú jar," dodal. Ďalšie etapy by mali zahŕňať práce na fasáde, oknách, rozvodoch elektroinštalácie, kúrenia či vody. Celková rekonštrukcia by sa podľa Medveca mohla vyšplhať na sumu približne 300 000 eur.

Keďže do objektu niekoľko rokov pršalo, snežilo a strecha sa prepadla, poškodilo sa aj pôvodné mlynské zariadenie, na ktorom sa už predtým podpísali vandali. "Nejaké tie maličké torzá sa zachovali. Zachované časti by sme chceli v plánovanom interiéri prezentovať," vysvetlil Medvec. Vodný mlyn v obci Kostoľany nad Hornádom bol postavený v 18. storočí. Po komunistickom štátnom prevrate bola mlynárska živnosť jej vtedajším majiteľom odobratá. Hať sa zdemolovala, píla rozobrala a mlynský náhon zasypal. Začal sa využívať na skladové účely. Budova chátra od roku 2001, keď zomrel jej posledný obyvateľ.