Sisa Lelkes Sklovska ukázala svoj dom: Nasťahovala sa pred rokmi, no na poriadnu posteľ ešte čaká

Pred desiatimi rokmi sa rozhodla žiť v Čiernej Vode pri Bratislave, pred ôsmimi rokmi začala svoj nový domov zariaďovať a keď sa doň mala nasťahovať, spoznala sa so svojím terajším manželom.

A zrazu bolo všetko inak - z vysnívaného bungalova sa stalo občasné útočisko. Nám ho speváčka Sisa Lelkes Sklovska (53) exkluzívne ukázala. „Najskôr som plánovala zakotviť v Prahe, mala som tam už zariadený pozemok, vymyslený dom, ale niečo mi stále hovorilo, aby som išla domov,“ rozpráva.

Keďže podobné pocity neprehliada, Prahu stornovala a rozhodla sa hľadať na Slovensku. Voľba nakoniec padla práve na bungalov v Čiernej Vode, miestnej časti Chorvátskeho Grobu, kam sa pred ôsmimi rokmi plánovala nasťahovať. Práve vtedy však stretla svojho budúceho manžela, finančníka Juraja Lelkesa, čo jej plány zmenilo...

Dom v pohybe

Hoci v dome nikdy trvalo nebývala, nechala si ho a najmä ho neustále vylepšovala. „Toto je môj odpočinkový dom, nie som tu často, ale o to radšej. Je celý urobený podľa mojich predstáv, dá sa povedať, že je stále v pohybe, neustále vymýšľam, čo sa tu dá ešte urobiť,“ smeje sa. „Pôvodne vyzeral zvnútra úplne inak, doslova sme ho vypitvali, všetko sme vyhodili od dverí až po parkety.“

To už rozpráva v množnom čísle, keďže mala dobrého pomocníka. „Všetko, čo tu vidíte, som vymyslela ja s nesmierne nadaným sochárom - mojím spolužiakom z vysokej školy. Ako prvé som mu povedala, že chcem špeciálne obkladačky na steny kúpeľne. Rovnaké sme sa následne rozhodli použiť aj v ďalších častiach domu, v kuchyni, chodbe i v šatníku.“

U Flinstonovcov

Jednou z extravagantných dominánt Sisinho kráľovstva je krb. „Je to moja srdcová záležitosť, od začiatku som vedela, že bude obojstranný. Smejem sa, že vyzerá, akoby sme boli u Flinstonovcov,“ konštatuje celá rozžiarená. Aby naň poriadne videla aj zo spálne, rozhodla sa pre radikálny krok. Do steny dala vybúrať otvor!

„Zavolala som kamoša a hovorím mu: ,Urobme tu dieru!‘ Tak sa aj stalo. Elipsovitý tvar má preto, že v tej stene je elektrina a inak sa to nedalo. Veľmi mi to však vyhovuje, lebo mám rada nepravidelné tvary. Je to úžasné, keď večer ležím v posteli, ktorá tu, samozrejme, ešte stále nie je, a pozerám naň ako na televíziu.“

Mimochodom, posteľ, to je ďalšia zaujímavá téma... „Kamarát ešte v roku 2017 vymyslel jednu exkluzívnu posteľ, ktorú začal sám vyrábať. Dodnes je hotová len na polovicu. Má mať presne taký tvar ako tá diera v stene,“ teší sa Sisa, a zároveň ukazuje na farebnú stenu za takzvanou dočasnou posteľou. „Je to benátsky štuk. Bolo to veľmi prácne, ale výsledný efekt je úžasný. Mám veľmi rada farby, takže som chcela, nech to je krvavočervené, tyrkysové, žlté…“

S farbami sa speváčka pohrala aj v ďalších častiach bytu. V obývačke má podsvietenú podlahu aj steny, v kúpeľni zase vaňu.„Svietiaca vaňa musí byť. Dokonca si môžem meniť svetlá. Nie je nič krajšie, než keď je tu tma, mám napustenú vaňu, zasvietim si ju a mačky tu okolo behajú.“

Pyšná na digestor

Následne sa presúvame do kuchyne s linkou úplne podľa predstáv pani domácej a s efektným digestorom. „Digestor, to je moja pýcha. Ale nie je iba na ozdobu, naozaj funguje,“ prízvukuje. V kuchyni, ale aj v ďalších častiach bytu sa nachádza množstvo drobností, ktoré by za žiadnu cenu nevyhodila.

„Všetko sú to darčeky, ktoré si nesmierne vážim,“ vysvetľuje a neprekvapuje, že medzi nimi prevažujú mačky. „Mám ich všade, či už drevené, sklenené alebo zo sopečnej lávy. Moja najväčšia mačacia trofej stojí pri kozube, dostala som ju od Daniela Landu a kolegov, keď sme končili v Prahe muzikál Krysař.“

V dome sa nachádza tiež pracovňa plná nôt, zaprataná hosťovská izba a keďže Sisa má naozaj veľa vecí, ktoré sa nikde nezmestia, ako skladisko využíva takzvaný mačací domček nachádzajúci sa v záhrade. „Mám toľko vecí, že by som potrebovala niekoľko domov, aby som ich niekde uložila,“ smeje sa. „Ten domček mal pôvodne patriť mačkám, ale dnes mi slúži ako pivnica.“

Oslavuje tu

Treba spomenúť tiež šatník. „Nepochopila som, prečo mal tento dom pôvodne tri záchody. Jeden som zrušila aj spolu so sprchovým kútom a premenila ho na šatník. Mojím snom bolo, ako som to videla v amerických filmoch, mať sklenené nasvietené poličky a v nich topánky. A mám tu aj šaty, ktoré však veľmi nenosím,“ vysvetľuje s tým, že hoci dom pravidelne nevyužíva, niečo tu predsa len pravidelne robí.

„Každý rok tu oslavujem narodeniny s najbližšími priateľmi. Chodia sem radi, lebo je tu vraj výborná energia. Ja sem chodím, keď môžem, vypnem tu, pozerám do krbu a už sa teším na tú novú posteľ. Nedávno mi manžel sľúbil, že tým, že sa vracia na Slovensko, budeme sem chodiť spolu. Tak mu hovorím, dobre, beriem ťa za slovo,“ dodáva Sisa spokojne.