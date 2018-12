Katedrála vo Florencii skrýva unikátne tajomstvo: Najzáhadnejšia strecha na svete

Je pýchou talianskej Florencie. A už skoro 600 rokov si ľudia lámu hlavu nad tým, ako sa také niečo dalo vôbec postaviť. Aké tajomstvo skrýva obrovská kupola Katedrály Santa Maria del Fiore? Ako to, že vybudovať také dielo by bolo možno nad ľudské sily aj v dnešnej dobe?

Katedrála Santa Maria del Fiore je jednou z najkrajších pamiatok Florencie – mesta, ktoré dalo svetu renesanciu a umelecké diela majstrov dodnes nám vyrážajúce dych. A práve spomínaná katedrála je jedným z takýchto veľdiel, ktoré sú večnou oslavou sily ľudského ducha a majstrovstva šikovných rúk. Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Stavať ju začali v roku 1296 na mieste bývalého kostola a ku katedrále, jednej z najväčších vo svojej dobe, plánovali postaviť aj strechu v tvare kupoly. Zaujímavé je, že si to vôbec takto naplánovali, lebo už vtedy panovali pochybnosti, či sa nad osemhranným pôdorysom s priemerom takmer 46 metrov vôbec kupola postaviť dá. Rýchlo zistili, že - nedá.

Keď už bola katedrála vyše 100 rokov bez strechy a poriadne do nej zatekalo, rozhodli sa mešťania Florencie vypísať súťaž na stavbu strechy s odmenou 200 zlatých florénov, čo bola vtedy najtvrdšia mena na svete. Veď mať katedrálu bez strechy, to je na smiech!

Mešťanostovia boli už takí bezradní, že zákazku nakoniec priklepli záujemcovi, ktorý v živote nepostavil ani jednoduchú búdu. Lenže práve zlatník Filippo Brunelleschi im sľúbil, že kupolu postaví. A to bez použitia dreva! Aj to rozhodlo, lebo podľa prepočtov by na konštrukciu bolo potrebných 400 stromov, čo predstavovalo horibilnú sumu.

Brunelleschi naozaj postavil celú kupolu iba z kameňov! Ako to dokázal? To je práve tá záhada, lebo renesančný majster po sebe nezanechal ani jedinú poznámku či náčrt svojho veľdiela. Kupola florentskej katedrály je dodnes najväčším kamenárskym dielom na svete. Odborníci tvrdia, že ani dnes by ju nevedeli postaviť, ako to však dokázali pred skoro 600 rokmi, to je už úplne nepochopiteľné. Veď len opracovať na milimeter presne milióny kusov kameňa a poskladať ich, a to bez vodováhy, laserových zameriavačov a digitálnych fréz...

Kupola

Klenba kupoly sa z ôsmich strán zbieha do svojho vrcholu. V skutočnosti to nie je jedna kupola, ale dve, vďaka čomu je ľahšia, ako keby ju postavili vcelku. Vonkajšiu tvoria 4 milióny kamenných blokov a týči sa do výšky 10-poschodového domu nad múrmi samotnej katedrály. Priemer vnútornej kupoly dosahuje dĺžku polovice futbalového ihriska.

40 000 ton kameňa

Kupola je postavená z opracovaných blokov kameňa, ktoré sú poukladané na seba tak, že vďaka svojej hmotnosti a zemskej príťažlivosti držia mohutnú klenbu pokope už šesť storočí!

16 rokov

So stavbou kupoly začali v roku 1420 a hotová bola v roku 1436. Dnes sa môže 16 rokov zdať dlhá doba, ale keď si predstavíme, že katedrála sa začala stavať ešte v gotickom slohu v roku 1296...

Filippo Brunelleschi (* 1377 – † 1446) Otvoriť galériu Filippo Brunelleschi (* 1377 – † 1446) Zdroj: anc

Zo zlatníka sa stal vďaka stavbe kupoly otcom nového renesančného architektonického štýlu. Keď sa ho pýtali, ako chce kupolu postaviť, povedal mešťanostom, nech skúsia oni postaviť na špičku vajíčko. Nešlo im to, stále padalo a gúľalo sa. Brunelleschi ho naťukol a postavil na stôl a povedal, že takto je to aj s kupolou. Postaví ju tak, ako inému predtým ani nenapadlo, pritom riešenie je jednoduché. Zaujímavé je, že tento fór sa zvykne pripisovať aj moreplavcovi Krištofovi Kolumbovi, keď naňho útočili, že objaviť Nový svet bolo predsa ľahké...

Santa Maria del Fiore