Evelyn sa darí čoraz viac, sebavedomie jej nechýba: Herecký kurz nepotrebujem

Zo svojho mena urobila značku. Eva Kramerová (28),ktorú všetci poznáme ako Evelyn, má zabezpečené miesto v hlavnom vysielacom čase našej najsledovanejšej televízie, točí viac filmov než renomované hviezdy SND a neustále posúva svoje hranice.

Kyprá Oravka začínala ako stand up komička a postupne na seba upozornila aj prostredníctvom krátkych videí na internete. Pred štyrmi rokmi sa nečakane presunula na televízne obrazovky - najskôr na Markíze dostala šancu v humoristickej relácii Kredenc a následne s ňou Jojka nakrútila komediálny seriál Svet podľa Evelyn. Ani jeden z týchto krokov jej však nevyšiel - z Kredenca sa rýchlo vytratila a seriál sa nestretol s veľkým diváckym ohlasom.

Kritické dva týždne

Všetko sa zlomilo až vlani vďaka jej vydarenému účinkovaniu v Let´s Dance a odvtedy je na víťaznej vlne. Markíza z nej dokonca spravila moderátorku a to rovno ostro sledovanej reality show Farma, ktorú mala od prvej série na starosti ostrieľaná Kveta Horváthová! „Myslím, že prvé dva týždne boli najkritickejšie,“ triezvo konštatuje Evelyn.

„Najmä dosiahnuť, aby vás 19 dospelých ľudí počúvalo a rešpektovalo. Od momentu, keď sme si vzájomný rešpekt a dôveru vybudovali a ja som si hlavne vybudovala väčšiu sebadôveru a prestala sa ,báť‘, bolo to čoraz lepšie aspoň pre mňa pocitovo,“ dodáva.

Paradoxne, práve Farma jej zabránila v účinkovaní v ešte sledovanejšom projekte Tvoja tvár znie povedome. Tam sa nakoniec ako hosť objavila v jednej epizóde, no je viac než pravdepodobné, že v ďalšej sérii ju už uvidíme ako plnohodnotnú súťažiacu.

Na pľaci s Menzlom

Ešte zaujímavejšia je jej herecká kariéra. V Hornej Dolnej dostala rolu Erikinej (Petra Polnišová) sestry Emy a posledné dva roky boli v kine hneď dva jej filmy - komédia Cuky Luky Film a dráma Tlmočník, kde sekundovala českej legende Jiřímu Menzlovi a rakúskej hviezde Petrovi Simonischekovi. Tomu sa povie krst ohňom!

„To bolo krásne, žiaden krst ohňom,“ oponuje Evelyn. „Keď ma režisér Martin Šulík oslovil, skákala som od radosti, a keď som sa dozvedela, s kým na tom pľaci budem, nastala ďalšia radosť. S oboma pánmi sme si okamžite sadli. Sú to naozaj veľké osobnosti, ale obaja mimoriadne príjemní páni.“

Učí sa od kolegov

Najnovšie svoj status plnohodnotnej herečky potvrdzuje natáčaním novej českej romantickej komédie Karla Janáka (Snowboarďáci, Rafťáci) nazvanej LOVEnie. „Veľmi sa z toho teším. Karla Janáka poznám už z natáčania Cuky Luky Filmu, je to veľmi príjemný človek a som rada, že s ním môžem pracovať. Už sme na konci natáčania a môžem povedať, že to bolo mimoriadne príjemné.

Hrám tam najlepšiu kamošku Ester Geislerovej, Páťu, dobrodružnú ženu, ktorá strieda chlapov ako ponožky, lebo stále hľadá toho pravého. Na podobné chodníčky sa snaží nahovoriť aj svoju kamarátku a nejakým spôsobom ju vrátiť späť do života po tom, ako ju nechal chlap pri oltári,“ vysvetľuje Evelyn, ktorá sa pred kamerami stretla aj s Jakubom Prachařom či s Veronikou Žilkovou. Necíti potrebu nejako sa herecky vzdelať, keď už toľko točí?

„Myslím si, že škola je plus, no ale čo už, keď mám iné školy? Zatiaľ som však nepocítila takúto potrebu,“ konštatuje s úsmevom a pokračuje: „myslím, že praxou sa človek naučí veľa - napríklad od šikovných kolegov. Ja si rada dám poradiť a mám rada konštruktívnu kritiku.“

Internet zanedbáva

Zabávačka, moderátorka, šikovná tanečnica, speváčka i herečka... Kde sú jej limity? „Podľa mňa to človek uvidí, až keď všetko skúsi - nedávam si zbytočné obmedzenia predtým, než do niečoho idem,“ vysvetľuje. „Snažím sa vždy najviac, ako viem, jednoducho snažím sa byť stopercentná.“

Kým jej televízna kariéra prekvitá, aktivity youtuberky či vlogerky obmedzila. „Zanedbávam to, priznávam, ale to, čo robím, ma veľmi baví. Obohacuje ma pracovať s talentovanými ľuďmi, od ktorých sa môžem množstvo vecí naučiť. Veľmi som si želala robiť v kolektíve - lebo ten internet, to je taká samotárska záležitosť,“ dodáva.