Šéf Asociácie špecialistov hirudoterapie na Slovensku: Ľudia majú voči pijaviciam predsudky

Je ako pijavica! Prisaje sa a už sa jej nezbavíš. Pre ľudí to nie je práve lichôtka, ale v prípade pijavíc lekárskych je to niečo úplne iné. Namiesto otravovania liečia. Ako to funguje, sme zisťovali a na vlastnej koži si vyskúšali v chovnej stanici v Dolnom Kubíne.

Do sveta pijavíc nás zasvätil odborník na hirudoterapiu - liečbu pijavicami Miroslav Kasan (39). Po troch hodinách cesty z Bratislavy do Dolného Kubína nás vo dvoch kancelárskych miestnostiach víta Miroslav Kasan. Muž, ktorý sa venuje liečbe pijavicami. Vchádzame do miestnosti s regálmi preplnenými množstvom päťlitrových fliaš s pijavicami rôzneho veku a veľkostí.

„Je ich tu 40-tisíc,“ vysvetľuje hneď na úvod Kasan. K hirudoterapii sa ľudia uchyľujú najmä vtedy, keď už klasická medicína nezaberá. „Pijavice liečia, ale záleží na tom, ako liečbu ľudia vnímajú. Hirudoterapia je v mnohých krajinách podobne ako moderná medicína založená na viac ako 200 ročnom vedeckom výskume. Tam, kam sa výskumy nedostali je založená na dlhoročných empirických skúsenostiach, čo vytvára určitý pohľad povrchnosti, a tak ju vnímajú aj ľudia na Slovensku,“ hovorí.

Zašlá sláva pijavíc

Po niekoľko tisícročí si ľudia prikladali pri chorobách na telo pijavice, dnes do seba pchajú plné hrste chémie v podobe liekov. Zlom nastal, keď Zacharias Jansen vynašiel mikroskop (*1580 – †1632).

„Predkovia modernej medicíny Hippokrates a neskôr Galén sa opierali o teóriu rovnováhy štyroch telesných štiav – čiernej žlče, žltej žlče, krvi a lymfy. Platilo to až do polovice 19. storočia.Mikroskop však priniesol revolúciu v oblasti buniek. Farmaceutické spoločnosti nasmerovali svoj výskum na ich ovplyvňovanie a na telesné tekutiny sa pozabudlo. Lenže práve ony slúžia na zlepšenie výživy a očisty vnútorného prostredia organizmu. Plnia hlavnú transportnú úlohu a ak nie sú v poriadku, akákoľvek liečba je málo efektívna.Moderná medicína na tento fakt zabúda a okrem pijavíc alebo krvav ého bankovania a prísnych dietologických opatrení pacienti nemajú veľa možností ako kvalitu vnútorných telesných tekutín zlepšiť,“ hovorí Miroslav a bunky prirovnáva k akváriovým rybičkám.

„Bunky sú podobne ako akváriové rybičky odkázané na to, či sú v prostredí, kde plávajú, vhodné podmienky pre ich život. To znamená, či sa odvádza metabolický odpad a či je zabezpečený prísun živín,“ vysvetľuje v skratke, ako to v našom tele funguje, šéf asociácie.

Predsudky bokom

Pri pohľade na slizké pijavice a pomyslení, že by sa nám mali zahryznúť do kože, nám nebolo všetko jedno. Ponuke sme aj napriek tomu neodolali a vyskúšali si, ako to funguje v praxi. Pijavica má tri čeľuste, v nich okolo tristo zúbkov, a tak sme pred zahryznutím mali rešpekt. Miroslavova manželka Kristína (29), ktorá robí terapiu a zároveň je technológom chovu pijavíc, nám každému priložila na telo po jednej z nich. Kolegom do pupka, mne na boľavé rameno.

Chlapi pocítili malé štipnutie, ja takmer nič. Kým sme intenzívne prežívali kŕmenie pijavíc na vlastnej koži, ktoré trvá aj niekoľko hodín, no minimálne dvadsať minút, Miroslav Kasan nám objasnil, ako terapia prebieha.

„Významnú časť terapeutického efektu tvorí mechanický efekt krvácania. Tým, že na koži vznikne rana a čiastočne sa vďaka slinám pijavíc obmedzí funkcia zrážania krvi, vznikne v tele otvor, ktorý ľudský organizmus využije ako pretlakový ventil, ktorým vyplaví všetky rozpustné nečistoty z okolia zahryznutia,“ vysvetľuje odborník a pokračuje: „Dôležitým faktorom sú práve sliny pijavíc, ktoré obsahujú viac ako 100 biochemických látok. Z tohto množstva poznáme len asi 10 % a tie ukazujú na vysoký farmakologický potenciál pijavíc lekárskych. Len výskum hirudínu, ktorý sa nachádza v slinách pijavíc a zabraňuje zrážaniu krvi, trval viac ako 60 rokov. Milióny aplikácií pijavíc po celom svete potvrdzujú, že látky, ktoré nepoznáme, nepredstavujú pre ľudský organizmus nebezpečenstvo. Takže kombinácia straty telesných tekutín, spolu s účinkom slín pijavíc lekárskych vytvárajú celkový terapeutický efekt, ktorý liečbu pijavicami preslávil po celom svete.“

Špičkoví špecialisti

Nie je terapeut ako terapeut. Niekomu stačí jeden alebo dva kurzy a je so sebou spokojný. Kto však môže hirudoterapiu robiť? „Je to o tom, nakoľko človek profesii rozumie a nakoľko si chce vedomosti prehĺbiť. Ale mal by mať minimálne stredné zdravotnícke vzdelanie. My sa už niekoľko rokov učíme spolu so zahraničnými kolegami, ktorí sú na vysokej profesionálnej úrovni a pokračujú vo viac ako 200 ročnom výskume. Patrí medzi nich doktor Konstantin Vasilievič Sukhov, prezident celosvetovej asociácie špecialistov hirudoterapie, autor dokázanej a najpresnejšej teórie o vplyve pijavíc na organizmus, profesor Albert Ivanovič Krašeniuk, lekár a vedec, viacnásobne zapísaný v Guinnessovej knihe rekordov za svoje objavy, a v jeho akadémii hirudoterapie v Petrohrade úspešne liečia pomocou pijavíc deti s mozgovou obrnou, a ďalší špecialisti v tomto odbore,“ upresňuje Kasan, ktorý so svojím tímom ľudí vytvorili metódu výučby hirudoterapie na Slovensku.

Zverejnením technológie bezpečného chovu a aplikácie pijavíc v domácnosti urobili hirudoterapiu cenovo dostupnou pre každého človeka. Z Dolného Kubína odchádzame plní zaujímavých informácií, z ktorých sa sem zmestil iba zlomok. Kto však chce, dozvie sa viac na ich internetovej stránke. Miroslav Kasan sa s nami rozlúči silnou myšlienkou. „Človek by sa mal starať nielen o svoje fyzické telo, ktoré je pominuteľné, ale hlavne o svoju dušu, pestovaním hlbokého citu - vnútornej lásky.“

Kde pomáha Hirudoterapia

Pri poruchách cirkulácie venózneho, arteriálneho a lymfatického systému

Pri urologických, gynekologických, reumatických ochoreniach  pri chorobách pečene, pľúc

Pri liečbe ekzémov

Pri liečbe vredov a preležanín

Pri liečbe poinfarktových stavov

Pri liečbe štítnej žľazy a mnohých iných ochoreniach

Koľko stojí hirudoterapia

„Pijavica od 4 €, priloženie približne 15 €. Ceny sú však všade rozdielne. U niekoho zaplatíte 5 až 8 € za každú priloženú pijavicu, niekto berie 60 € za sedenie a pijavice nepočíta. To, čo ponúkame my, je cenovo asi najdostupnejšie,“ hovorí Kasan, ktorý okrem toho s tímom ponúka manuál na chovanie pijavíc v domácom prostredí a tiež domčeky pre pijavice - hirudomy.