Ženu v škole šikanovali kvôli vzhľadu: Neuveríte, ako vyzerá teraz

Žena z Zürichu bola počas dospievania šikanovaná kvôli svojmu vzhľadu. Nazývali ju škaredou alebo sa jej posmievali, že nemá žiadne prsia. Šikanovanie prerástlo až do takej miery, že sa radšej tvárila, že je chorá, aby sa vyhla škole a trápeniu. Všetko nakoniec viedlo k tomu, že si začala šetriť peniaze, aby si mohla dovoliť plastickú operáciu.

V priebehu štyroch rokov podstúpila podľa Daily star tri plastické operácie pŕs, ale taktiež aj nosa, líc, pier a brady. Vyžiadalo si to neuveriteľných 38 700 libier (43 800 eur). Celine má na Instagrame viac ako 43 000 sledovateľov a napísala tam, že sa teraz cíti šťastná. "Vždy som bola šťastný človek, ale necítila som sa dobre vo svojej koži."Chcela som byť zase šťastná, preto som zmenila svoj vzhľad a všetko, čo sa mi na mne nepáčilo.." Podľa jej slov bola neustále šikanovaná za to, že vyzerala ako chlapec, že nemala žiadne prsia alebo mala veľký zadok. Taktiež jej deti kritizovali pleť a aj štýl a kvôli tomu sa jednoducho cítila hrozne.

"Jediné, čo videli, bola škaredá Celine. Nikdy som to nikomu nepovedala, ale všetci vedeli, že nechcem chodiť do školy. Stále som tvrdila, že som chorá." Celine povedala, že hlavnú vec, ktorú chcela, bolo zväčšenie prsníkov. "Vždy som chcela veľké prsia a moja prirodzená veľkosť bola nula." Preto začala šetriť a všetko si odriekala, aby mala dostatok peňazí, ktoré potom vrazila do operácií. "Teraz sa cítim dobre a silnejšie ako predtým."