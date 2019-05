Po rozpade manželstva začali nový život: Po rozvode šťastní ako nikdy predtým?!

Začali nový život s novými ženami. A hoci obdobie rozvodu bolo pre nich ťažké, nechali za sebou nielen dlhoročné životné partnerky, spoločné majetky a uhasili povestný „rodinný kozub“, dnes opäť žiaria spokojnosťou a neraz aj mladíckym elánom.

Andy Kraus (51)

Chce novú rodinu

Pred dvoma rokmi vyplávala na povrch kríza dnes už s exmanželkou Danielou (45). Jedným z dôvodov mal byť aj Krausov vzťah s mladou herečkou Natáliou Puklušovou (34). Nasledovala žiadosť o rozvod a rok nato dali rodičia syna Borisa (16) a dcéry Zoje (13) definitívnu bodku za 16-ročným manželstvom.

Exmanželka sa aj s deťmi odsťahovala z rodinnej megavily v rakúskom Prellenkirchene a už o pár mesiacov mal Kraus novú milenku, úradníčku Janku (33). Vychytený scenárista a svojský László Komárom zo Susedov nabral po rozvode zjavne druhý dych. Odfarbil si vlasy, preháňa sa na motorke, očividne sa začal o seba starať a s Jankou, ktorá vychováva päťročného syna, dokonca plánuje spoločné dieťa!

„Nebránim sa tomu. Nechávame to na rozhodnutí Najvyššieho,“ povedal otvorene Kraus pre Nový Čas. Predtým sa však rozhodol zbaviť honosnej vily v Rakúsku, ktorá ho ťažila a pripomínala mu zrúcaný sen o šťastnej rodine. „Keby sa mi dom podarilo v dohľadnom čase predať, tak budem určite riešiť bývanie v Bratislave,“ prezradil scenárista.

Jozef Heriban (65)

Švihácky džentlmen

Spisovateľ, dramaturg a scenárista zaskočil verejnosť, keď po 39 rokoch manželstva podal žiadosť o rozvod s moderátorkou Alenou Heribanovou (63). „Nebolo to rýchle rozhodnutie. S Alenkou sme riešili našu situáciu, ktorá sa nám vyvinula. Trvalo niekoľko rokov, kým sme zistili, že ju nedokážeme vyriešiť,“ vyhlásil pre Nový Čas Nedeľa.

A hoci tvrdil, že nenašiel hneď novú lásku a nechcel naštartovať nový život, krátko po rozvode sa objavil ruka v ruke s herečkou Vandou Turekovou (46), po boku ktorej zjavne pookrial. Z postaršieho pána s fúzikmi sa Heriban pri novej a mladšej žene zmenil na šviháckeho športovca s vyholenou hlavou. Otvoriť galériu Exmanželka Alena. Zdroj: gt

„Vandu som prvý raz stretol niekoľko týždňov po rozvode. Obidvaja sme všeličo prežili a vážime si, že sme spolu, že si rozumieme, že si pomáhame, že nás baví športovať, cestovať, rozprávať sa. Starnutie prináša slobodu a nadhľad. Hovorím len to, čo si naozaj myslím, a keď sa mi ne­chce komunikovať, tak mlčím. Veľa čítam, pohybujem sa v inšpiratívnom filmárskom prostredí,“ prezradil Heriban, ktorý na obe dámy nedá dopustiť. „Alenka aj Vanda sú veľmi silné osobnosti. Veľmi inteligentné, veľmi talentované ženy, dobré mamy. A obe majú zmysel pre humor.“

Andrej Bičan (43)

Rozvod bez milosti

Zabávač Andrej Bičan sa na konci minulého roka postaral o poriadny škandál. Otec dospelého syna Michala (23) z prvého manželstva sa po 11 rokoch rozhodol skoncovať aj so svojím druhým manželstvom s Editou (41), s ktorou má dcéry Aničku (12) a Ninu (9). Po jeho boku sa v tom čase už objavovala oveľa mladšia študentka Michaela (23). Bičan však striktne poprel, že by práve mladá žena mala byť príčinou rozvodu.

„Miška za to nemôže. Dlhodobo som sa necítil vo vzťahu dobre a smerovalo to k tomu, že som jedného dňa nabral odvahu a odišiel som,“ vysvetlil moderátor šou 5 proti 5, ktorému rozvod nič neubral na jeho večne vysmiatej tvári. Naopak, vzťah s mladšou partnerkou mu očividne prospel. „Imponovalo mi na nej veľa vecí a zrazu to začalo vo mne rezonovať. Zistil som, že to rezonuje aj na druhej strane a po čase sa to prepojilo,“ prezradil.

Andrej si s Michaelou zaobstarali dom neďaleko Bratislavy, ktorého cena je okolo 236 000 eur, čo asi poriadne naštrbilo jeho rozpočet. Jedine tak by sa dalo ospravedlniť to, čo spravil Edite, s ktorou je stále v rozvodovom konaní. Bičan matke svojich dcér najprv vzal auto, keďže bolo písané na jeho firmu.

„Je to pravda. Prišiel za mnou do práce, aby som mu dala kľúče od auta, na pomoc si priviedol aj policajtov,“ potvrdila Novému Času šokovaná Edita, ktorú tiež vypoklonkoval z firemného domu v Ivanke pri Dunaji, kde kedysi spoločne bývali. Zámky na dverách vymenil bez jej vedomia, keď nebola doma! Edita tiež pre rozvodové spory presťahovala svoju jazykovú školu na inú adresu.

„Bola som uňho v podnájme a pravidelne som platila. Keď sa však ukázalo, že Andrej má mladú milenku, odmietla som to. Nebudem predsa dávať peniaze do vrecka žene, ktorá nemá žiadnu slušnosť a pokojne odvedie otca dvoch dcér od rodiny!“ vyjadrila sa Bičanová. Hádky a nevraživosť na moderátorovej tvári však nezanechali žiadne stopy. V šou Tvoja tvár znie povedome srší humorom a zdá sa, že v novom vzťahu je nadmieru spokojný.

Ľuboš Samovský (43)

Nová láska bez klamstiev

Po 14 rokoch krachlo aj navonok bezproblémové manželstvo jojkárskeho moderátora Sarnovského s vychovávateľkou Slávkou, mladšou o tri roky, s ktorou má synov Kristiána (16) a Adriána (13). Sarnovského sen o šťastnej rodine sa začal rúcať vtedy, keď, ako povedal, prišiel na neveru manželky. Priznal, že prežil obdobie, ktoré mu trhalo srdce, v niektorých momentoch mal pocit, že mu pukne. Otvoriť galériu Nový život: Po boku kolegyne Kristíny moderátor pookrial. Zdroj: facebook/ľuboš sarnovský

Počas rozvodových ťahaníc si musel vypočuť veľa výčitiek od bývalej ženy, Slávka moderátora totiž obvinila z lakomstva a klamstva. Tvrdila, že si kupovala nohavičky za dve eurá, moderátor jej nedával peniaze a musela živoriť. Sudkyňa na prvom pojednávaní v júni 2015 dvojicu nerozviedla a odporučila im manželskú poradňu. Augustový súd, na ktorom bol aj plač, trval tri hodiny... Slávka sa nechcela len tak vzdať! Keď ju však v tom čase prichytil fotograf s kolegom Rudolfom, moderátor to komentoval dosť jasne.

„Pri pohľade na fotografiu v novinách som pocítil úľavu. Klamstiev už bolo dosť,“ vyhlásil Sarnovský, ktorého inkriminované fotografi e utvrdili o správnosti rozvodu. Keď v rozvodovom konaní napokon padol konečný verdikt a manželov rozviedli, moderátor mohol začať nový život. Po jeho boku sa objavila kolegyňa z televízie Kristína Juričkovičová.

Zjavne spokojný Sarnovský, ktorému nová láska vyčarila úsmev na tvári, sa vzápätí pochválil fotkami zo spoločného výletu do prírody či z dovolenky so svojimi synmi, s Kristínou a jej dcérkami. O tom, že po rozvode našiel vytúženú rodinnú pohodu, svedčí aj fakt, že s Kristínou žijú v láskavom vzťahu dodnes.

Pri nových partnerkách sa muži naštartujú

Sexuologička Danica Caisová

K rozvodu nedochádza z večera do rána. Vzťahy sa zhoršujú postupne a trvá aj niekoľko rokov, než sa ľudia odhodlajú na posledný krok - rozvod. V istom zmysle sa im uľaví, že sa konečne rozhodli. Jedna kapitola života sa pre nich uzavrela nielen ľudsky, ale aj formálne. Pre mnohých ľudí je to veľmi dôležité.

A práve to, že sa zbavili príťaže rozhodnutia a príťaže nefunkčného vzťahu, vedie k tomu, aby znovu „ožili“. Väčšinou títo muži tvrdia, že príčinou rozvodu nie sú nové partnerky, ale jednoznačne sú katalyzátorom. Pri nich sa naštartujú a rozhodnú sa, že teraz je chvíľa, keď to ukončia.