Zberateľ Andrej Medveď sa svojej vášni venuje už 15 rokov: Do zbierky tenisiek vrazil desaťtisíce eur

Nie sú tenisky ako tenisky! Svoje o tom vie aj Andrej Medveď, ktorý sa im intenzívne venuje už pätnásť rokov. Vo svojej zbierke ich má okolo 500 a ich hodnotu len ťažko vyčísliť.

Zberateľov tenisiek je na Slovensku ako šafranu. Čo je teda na nich také úžasné a prečo niektoré stoja aj 12 000 €? Časy, keď Lucie Bílá spievala o neposlušných teniskách a Elán o kráľovnej bielych tenisiek, sú už dávno preč. A za nami sú aj biele cvičky na telesnú či spartakiádu, ktoré sa nosili za socíka. Po revolúcii sa tenisky stali módnym trendom a dnes sú už vecou prestíže.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Kým jedni sa na ne pozerajú ako na bežnú obuv, pre druhých môžu byť skvostom. „Niektoré tenisky sú ako umelecké diela, pretože časom získavajú na hodnote. Napríklad ich kúpite za 150 € a po nejakom čase môžu mať hodnotu aj 5 000 €,“ vysvetľuje Andrej Medveď, ktorý je prevádzkarom a manažérom jednej z vychytených predajní tenisiek v Bratislave.

Začiatky

Láska k teniskám prepukla uňho pred 15 rokmi a stala sa z nej zberateľská vášeň. „Mám viac ako 500 párov tenisiek a priznám sa, že už je problém zapamätať si, aké v zbierke mám a aké nie. A ich hodnota? Netuším, ale je to dosť,“ priznáva mladý muž. Jeho prvé lepšie tenisky boli značky Nike.

„Poslala mi ich po revolúcii teta z Kanady. Bol som malý chlapec a viac ako tenisky ma v balíku zaujímali autíčka na ovládanie. O pár rokov neskôr som si kúpil Nike Air Force 1. Potom som chcel mať ďalšie tenisky, začal som sledovať webové stránky a internetové obchody, pretože u nás sa ešte nedali kúpiť také, aké som chcel. Veľa som si o teniskách čítal a spoznával som ľudí v zahraničí s rovnakou vášňou. Tí mi potom kupovali a posielali tenisky rôznych značiek, pričom som sa nevyhol ani problémom s colníkmi, ktorí ich na colnici vždy stopli,“ spomína na začiatky Medveď.

Kšeftári

Zháňanie tenisiek dnes je vraj podobné ako kedysi, len s tým rozdielom, že sú oveľa väčšie možnosti aj širšie kontakty. „Ak máte šťastie, kúpite ich v obchode alebo potom na internete, ale už za oveľa vyššiu cenu. Tenisky z limitovanej edície sú drahšie. Napríklad v kamennom obchode ich kúpite za 200 €, ale na internete sa ich cena môže vyšplhať aj na 450 €.“

A keďže obchod s teniskami prekvitá, pribúda aj kšeftárov. „Reselleri alebo kšeftári tu boli vždy, sú tu a aj budú. Sledujú vychytené modely a snažia sa ich rôznymi spôsobmi získať. Či už priamo od ľudí, ktorí ich fyzicky kúpili v obchode, alebo cez rôzne systémy na internete. Pravdou však je, že kšeftárov s teniskami je dnes pomaly viac ako zberateľov. Reselleri sú súčasťou tohto biznisu a ten je vskutku veľký, pretože vo svete sa pohybuje v miliardových čiastkach ročne. Takže majú skutočne veľký priestor a ak sú šikovní, dokážu zarobiť veľké peniaze. Naopak, zberateľov je pomenej a na Slovensku by som mal problém nájsť ich aspoň toľko, koľko je prstov na jednej ruke.“

Čakanie na tenisky

Pre každého, či už zberateľa, kšeftára, alebo obyčajného smrteľníka je vychytávkou niečo iné. Sú modely tenisiek, na ktoré sú ľudia ochotní čakať aj niekoľko hodín v rade pred obchodom ako na nové iPhony.

„Stáva sa to aj pred naším obchodom. Najviac tu čakalo na tenisky 800 ľudí a postávali tu tak 3 - 4 hodiny. Konkrétne išlo o značku Adidas Yeezy. Niektoré tenisky majú svoj príbeh a to bol aj tento prípad. S firmou Adidas sa na nich podieľal americký raper Kanye West, ktorý s ňou úspešne spolupracuje už niekoľko rokov,“ vysvetľuje Andrej.

„Komické bolo, keď mi známi volali, či máme pred obchodom demonštráciu. Pre niekoho je nepochopiteľné stáť v rade na tenisky niekoľko hodín. A to ešte neznamená, že si ich každý kúpi. Existuje totiž systém, kde počítač vyberá, kto tenisky získa. V praxi to znamená, že sa zaregistrujete do nejakého rozhrania, na konkrétnu veľ­kosť tenisky, kde je už prihlásených dajme tomu 50 ľudí. Z nich počítač vyžrebuje víťaza. To však neznamená, že výherca ich dostane zadarmo, ale to, že si ich môže kúpiť,“ zdôrazňuje.

Zberateľský kúsok

Najdrahšie tenisky, ktoré prešli Andrejovi rukami, mali hodnotu od 3 000 do 5 000 € a boli to značky Air Jordan 1 a Nike Air Max 1. „Pre mňa bol rok 2005 silným rokom, pretože vtedy vyrobili tenisky, ktoré dnes majú už veľkú hodnotu a ťažšie sa zháňajú. Niektoré tenisky sú štandardné a niektoré sú s príbehom. Také môžu byť vyrobené ručne, venované nejakému človeku, alebo je to spolupráca s konkrétnym obchodom, čo je aj náš prípad so známou značkou Kangaroos. Vtedy vždy ide o limitovanú edíciu, čiže sa vyrobí len určitý počet kusov a tie potom časom získavajú na hodnote. A verte, že sa nepredávajú a nekupujú len nové, ale aj nosené. Pochopiteľne, vtedy je cena o niečo nižšia. Ale sú aj tenisky, ku ktorým by sa obyčajný smrteľník nemal ani dostať. Napríklad ide o tenisky vyrobené len pre zamestnancov Adidasu a aj to len za odmenu. Ide o limitovanú záležitosť Adidas. Na jednej internetovej stránke som ich našiel za 6 000 € a na druhej už za 12 000 €. Je to skutočne zberateľský kúsok!“

Andrejove vychytávky v zbierke

Adidas NMD R1 Firestarter

Tieto tenisky boli vyrobené len pre zamestancov firmy Adidas, aj to len ako odmena za prácu. Je to limitovaná záležitosť. Dostal som sa k nim náhodou, keď ma oslovil jeden človek, či by som ich nechcel, aby sa dostali do dobrých rúk a neposúvali sa ďalej.

Cena: Na jednej internetovej stánke som ich našiel za 6 000 € a na druhej za 12 000 eur.

Nike Air Maxi1 Otvoriť galériu Nike Air Max1. Zdroj: Michal Hanko

Prezývaju ich aj kidrobot, je to limitovaná edícia veľmi vzácna a vo svete je ich okolo 50 kusov.

Cena

nové 2 000 € (už sa zohnať nedajú)

nosené cca 700 €



Značka Asics Otvoriť galériu Asics. Zdroj: Michal Hanko

Je jednou z mojich obľúbených značiek. Ide o vzácnu bežeckú obuv. Dokonca je to akoby sample – teda vzorka s drobnými zmenami oproti oficiálnemu modelu. Finálna vzorka, ktorú si daný obchod aj značka schvaľovali a normálne sa aj predávala.

Cena: nové okolo 3 000 eur. Je to posledná vzorka a môže byť vyrobených 5 ks, ale môže to byť aj jediný kus.

Asics Otvoriť galériu Asics. Zdroj: Michal Hanko

Kolaborácia s obchodom Pata. Je to najstaršia európska streetwearová značka. Vyrobených ich bolo do 100 kusov.

Cena

nové od 2 500 až 3 000 €

nosené v priemere 1 500 €



Nike Air Max1 scherrywood Otvoriť galériu Nike Air Max1 Scherrywood. Zdroj: Michal Hanko

Sú to jedny z mojich najvzácnejších kusov tenisiek. Ide tiež o kolaboráciu s obchodom Pata. V našich kruhoch ide o veľmi cennú tenisku. Vyrobilo sa ich okolo 200 kusov, takže ide o limitovanú záležitosť.

Cena

nové od 3 500 až 4 000 €

nosené od 1 500 do 2 000 €.



Pata Nike Air Max1 chlorofyl Otvoriť galériu Pata Nike Air Max1 Chlorofyl. Zdroj: Michal Hanko

Inšpiráciu našli v rastlinách, preto majú tenisky zelené prvky. Vychádza z Pata edície, tak isto má limitované množstvo.

Cena: Od 800 € do 2 000 €.

Adidas NMD Otvoriť galériu Adidas NMD. Zdroj: Michal Hanko

Ide o spoluprácu Adidasu s obchodom Nice Kix, ktorý nie je len predajňa, ale aj webová stánka. Dlhé roky informuje o streetwear teniskách. Ide o vzácnu záležitosť, vyrobilo sa okolo 300 ks.

Cena: 800 - 1 000 €.

Kangaroos v kolaborácii s Footshopom Otvoriť galériu Kangaroos v kolaborácii s Footshopom. Zdroj: Michal Hanko

Ide o bežeckú značku postavenú na bežeckej siluete. Je to limitovaná edícia, v ktorej bolo 502 kusov. Vyrobené sú ručne v Nemecku. V zahraničí sú vypredané, na Slovensku ešte pár kusov zostalo.

Cena: 270 €