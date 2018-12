Režisér Tvojej tváre Pepe Majeský: Výber hviezd do šou nebol náhodný

Pepe Majeský (43) patrí už dlhé roky medzi československú režisérsku špičku. Pod palcom má tie najúspešnejšie televízne projekty.

Pracoval na šou Tvoja tvár znie povedome, ktorú režíruje aj v Česku. Doma vychováva spolu s manželkou Silviou trojičky Emu, Miu a Sofiu (1,7) a priznáva, že občas nevie rozlíšiť, ktorá je ktorá.

Tvoja tvár znie povedome patrí k najsledovanejším programom tejto jesene. Čím to je, že divákov rovnako baví aj po štvrtýkrát?

Pretože tento formát je čistá radosť. Teda myslím tou emóciou, ktorú prenáša. Je to len o pozitívnej energii a zábave. Diváci sa veľmi radi pozerajú na premeny známych tvárí na iné osobnosti, čo je základom tejto šou. Ide zároveň o súťaž, takže vidieť aj pokrok u osobností, ako cvičia, trénujú a na všetko majú iba týždeň, čiže aj to diváci obdivujú. Ale jedným slovom je to čistokrvná zábava. Základom, že to stále funguje, je porota a moderátor. Je veľmi ťažké nájsť a spojiť 5 ľudí, kde funguje chémia a sú kamaráti aj mimo obrazovky. Sú mi veľkou pomocou pri tvorení, lebo sme ako rodina a cítime sa tu ako doma a potom sa to prenáša aj na divákov.

Nikdy ste sa nebáli, že to môže skĺznuť až ku gýčovej zábave alebo travesty šou?

Už sa toho nebojím, pretože je to štvrtá séria, čiže to máme odskúšané. Keď sme robili prvú a v podstate sme tento program tvorili, sme sa o tom dlho rozprávali a báli sa, kde je tá hranica. Videl som asi 10 zahraničných verzií a osobne som bol v krajinách, kde sa tiež natáčalo a niekde to naozaj bola vyslovene travesty šou, prevažne v Ázii. My sme nasadili takú latku, že sme niekde v zlatom strede a tam sa to snažíme aj držať. Samozrejme, chlapi sa prezliekajú za ženy a, naopak, ale aj to sa dá urobiť na hranici vkusu a tak, aby to diváka bavilo a neznechucovalo. Myslím, že sa nám to darí, lebo tie najlepšie ohlasy sú práve na zmeny pohlavia.

Tento istý formát máte v rovnakom čase pod palcom aj v Česku. Česi nemajú takých dobrých režisérov?

Už dlho pracujem pre televízie Markíza a Nova, takže to nie je o tom, že by nemali režisérov, a preto zavolali mňa. (smiech) Keď sme prišli s týmto projektom, povedali sme si, že medzi týmito spriatelenými televíziami bude najefektívnejšie, keď šou bude robiť jeden tím.

Je český divák iný ako slovenský?

Rozhodne iný a každý rok čoraz viac a viac. Dnešní mladí ľudia už nerozumejú slovenčine a opačne a je tam aj iný druh humoru. Slováci sú akčnejší, energickejší, české publikum má rado také divadelnejšie vtipy, preto je dobré, že to nie je spoločný československý projekt, pretože si myslím, že by to nefungovalo.

Práve som sa chcela opýtať, či nebola taká myšlienka natočiť spoločnú verziu...

Pohrávali sme sa s tou myšlienkou, ale narazili sme na prvú zásadnú vec, že nedokážem vyskladať 8 celebrít, ktoré by boli známe v oboch krajinách. Polovicu tých mladších Slovákov by v Česku nepoznali a opačne tiež nie. Tých československých ľudí, ktorých by poznali diváci v oboch krajinách, je z generácie na generáciu menej a menej.

Ako vyberáte celebrity do tohto projektu? Máte hlavné slovo, koho áno a koho nie?

Mám hlavné slovo, ale všetko je v konzultácii s TV Markíza, kde tie nápady prezentujem, spoločne o tom debatujeme a prídeme k nejakému výsledku. Je to vždy na báze kastingov, kde prídem s predstavou, koho by som tam chcel. Napríklad nejakú mladú neokukanú tvár a na kasting zavolám asi päť ľudí, ktorí spĺňajú tieto kritériá, a vyberiem si najlepšieho. Takto sme do tejto série priviedli Dáriusa.

Kto vás v tejto sérii najviac prekvapil?

Jasmina Alagič, s ktorou som spolupracoval na SuperStar. Na to, že je to bývalá modelka a moderátorka a nikdy nezabŕdla do herectva ani spevu, odvádza veľmi dobré výkony. Z toho som bol veľmi milo prekvapený, aj keď som tušil jej potenciál a len sa mi to potvrdilo. A som vždy rád aj za takých ľudí, ako napríklad Dárius Koči, že im táto šou pomôže zviditeľniť sa. Tvoríme si tak nové tváre a posúvame týchto ľudí ďalej.

Porota aj moderátor Pyco už boli prezlečení v tejto šou za niekoho iného. Ak by ste si mali vybrať vy, kto by to bol?

(smiech) Na toto by som sa nedal nahovoriť, lebo spievam príšerne a mám súdnosť. Možno by ma presvedčili na nejaké veľmi komické číslo. Nikdy som však nad tým nerozmýšľal, takže vám neviem povedať.

Určite však máte obľúbeného speváka...

Mám, počúvam všeličo, aj Emmu Drobnú. Ale ako Emma by som nechcel vyzerať. (smiech)

Ste pokojný typ režiséra, alebo vám niekedy pri priamom prenose rupli nervy?

Párkrát určite áno, už teraz sa mi to nestáva často. Nemali by mi však rupnúť, lebo potom zneistie celý tím, a to nie je dobré. Za každých okolností by som mal mať kamennú tvár a nemal by som dať na sebe znať, že niečo nie je v poriadku.

Rozvahu potrebujete aj doma, pretože máte jedenapolročné trojčatá. Aj s jedným malým dieťaťom je to doma frmol - ako to potom vyzerá u vás s tromi?

Je to trikrát viac starostí, ale zároveň aj dostávame trikrát viac lásky, a to je neuveriteľné. S manželkou nemáme podelené úlohy. Keď som doma, tak sa snažím pomáhať úplne so všetkým, a nie je nič, na čo by som povedal, že toto nerobím. Je to skôr o tom čase, že sa každú voľnú chvíľu snažím byť s nimi doma. Teraz je náročnejšie obdobie, pretože robím na dvoch projektoch. Samozrejme, najväčšia zodpovednosť a vďaka patrí supermame.

Vedeli ste dievčatká hneď rozoznať?

Na začiatku sa veľmi podobali, preto dostali farebné náramky, aby sme vedeli, ktorá je ktorá. (smiech) Dnes už to však viem. Občas sa mi stane, napríklad keď behajú a pomiešajú sa, že mi to nie je úplne jasné, ale stačí sa pozrieť na ne dve sekundy a viem presne.

Ste otecko rozmaznávač, ktorý urobí všetko pre svoje princezné?

To vám ešte neviem úplne povedať, to asi len príde. Zatiaľ sme s manželkou v súčinnosti. Nerobím nič iné, čo by nerobila ona, a naopak. Pre detičky je podstatné vychovávať ich tak, že rodičia vedia, čo robia a nie, že si každý ide to svoje. U nás je veľmi dôležitý systém poriadku a načasovania, lebo s tromi malými deťmi je to jednoducho masaker. Pravdepodobne ich budem rozmaznávať, ale nehovorte to manželke. (smiech)

Sú vo veku, keď práve začali chodiť. Ako to bolo, keď sa rozbehla jedna, chceli aj ostatné? Ako ste to riešili?

Dcérky začali chodiť postupne, takže to nebolo tak, že začali naraz. Musel prísť ten správny čas, keď sa rozbehli, a teraz už chodia všetky a každá na inú stranu, tak­že je to celkom zábava.

Doma ste jediný muž, neplánujete ešte chlapčeka, alebo sa bojíte, že by to znova mohli byť trojičky?

Naozaj vám môžem povedať, že teraz neplánujem ďalšie potomstvo a som najšťastnejší so svojimi tromi dcérami, a to mi stačí.

Máte vysnívaný projekt, ktorý by ste chceli režírovať?

Vysnívaný projekt nejako neriešim, možno kedysi dávno som nad tým občas rozmýšľal. Som vďačný za každý projekt, ktorý môžem robiť a keď už prijmem ponuku, v tej danej chvíli je pre mňa top projekt a nad ničím iným nerozmýšľam. Keď dokončím obe Tvoje tváre, budem sa venovať ďalšej sérii The Voice Česko Slovensko. Moja vízia siaha len tam a ďalej nie. Možno, keby som sa nudil, tak sa zamýšľam aj nad niečím iným.