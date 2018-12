Je planéta Zem skutočne guľatá? Znie to prekvapujúco, ale nie je to celkom tak

Už vyše 500 rokov ľudstvo vie, že Zem je guľatá. Veď ako inak by sa Kolumbus dostal do Ameriky alebo Magalhães oboplával svet?

Lenže dnes je rok 2018 a časť ľudstva evidentne neverí už ničomu. Alebo skôr hocičomu. A tak pribúda ľudí, podľa ktorých je Zem plochá placka. Ako na to došli? To je záhada...

Na začiatok si priznajme drsnú pravdu. Zem naozaj nie je guľatá. Je trochu sploštená, no to nám predsa nezatajili ani v škole. Ale ako niekto môže veriť, že žijeme na nejakej plochej palacinke, ktorá sa vznáša vo vesmíre?

Skeptikov, pochybovačov, šialencov, ale dúfajme, že aj veľa recesistov spája globálna Spoločnosť plochej Zeme (The Flat Earth Society). Na jej stránkach a podobných weboch je „dôkazov“ o plochosti našej modrej planéty neúrekom. Niektoré sú také zložité, že sa ani nedajú pochopiť. Iné sú odzbrojujúco jednoduché. Tým ľuďom nedávajú spať otázky ako napríklad táto: Keď je Zem guľatá, prečo to necítime? Prečo stále ideme po rovine? Odpoveď, že zakrivenie povrchu Zeme je pri jej veľkosti také mierne, že ho nepociťujeme, im nestačí.

Horizont

Ako to, že keď sa pozrieme na horizont z akejkoľvek výšky, je vždy v rovine našich očí?! A je vždy rovný! Pravda je, že zakrivenie horizontu začína byť zrejmé až z výšky okolo 11 km. Teda ani z lietadla nepostrehnete, že Zem je guľatá. Ale z vesmíru to už vidno! Aha, naozaj? Podľa popieračov nie. Podľa nich sú všetky fotky z vesmíru počítačovo upravované americkou NASA, aby sa Zem zdala ako guľa. A dôvod? Keby bola Zem plochá, vesmírny program by nepotreboval toľko peňazí, a tak si NASA vymyslela guľatú planétu, aby ešte viac podojila americkú vládu.

Internetom sa šíri „odvážny“ plán Američana Mika Hughesa, ktorý sa chcel na vlastnoručne zostrojenej rakete vystreliť niekoľko kilometrov do výšky, aby nasnímal pravdu, že Zem je plochá. Lenže zlé úrady mu takýto let, samozrejme, nedovolili, a tak teraz spriada plány, že odštartuje z vlastného pozemku. Let má byť skromnejší a vyniesť skeptika Mika iba do výšky asi 550 m. Čo však chce vidieť, to je otázne.

Ale Mars je!

Obľúbeným argumentom neveriacich je let lietadlom. Veď keby bola Zem guľa, ktorá sa točí, ako by lietadlá mohli pristáť? Veď dráha by sa stále hýbala! Fakt, ktorý vie už každý školák na druhom stupni, že spolu s planétou sa pohybuje aj jej atmosféra, a teda všetko, čo je v nej, a tak povrch lietadlám nikam neuniká, ignorujú.

Ak doterajšie argumenty mali aspoň akú-takú logiku, aj keď chybnú, teraz pozor. Boli ste niekedy v Austrálii? Tak ste sa stali obeťou celosvetového komplotu! Veď predsa nie je možné, aby nejakí protinožci existovali! Podľa najtvrdších konšpirátorov je Austrália výmyslom mocností a ne­existuje. Všetko je zinscenované a ľudia, ktorí sa tvária ako Austrálčania, sú zaplatení herci. Ak ste aj niekedy boli v Austrálii, tak vedzte, že neboli. Lietadlo vás doviezlo niekam na ostrovy pri Južnej Amerike, kde je akože vymyslená Austrália. Podľa tohto by vlastne v Austrálii nemal byť ani jeden človek, ktorý verí v plochú Zem.

Zábavný príklad toho, kam až prívrženci plochozeme vedia zájsť. Keď sa miliardár Elon Musk, ktorý plánuje dobyť vesmír vďaka svojej vlastnej kozmickej lodi SpaceX, spýtal na sociálnej sieti, prečo neexistuje spoločnosť plochého Marsu, dostal od Earth Flat Society šalamúnsku odpoveď: „Na rozdiel od Zeme bol Mars pozorovaný ako guľatý!“

Ľadová obruč

Dobre, ak teda Zem nie je guľatá, aká podľa týchto ľudí je? Najčastejšia je predstava, že sme plochý disk, na ktorom sú rozmiestnené v rovine kontinenty aj oceán (veď hladina vody je vždy rovná, nie?). Keď je to tak, prečo teda plaviace sa lode neprepadnú cez okraj tohto disku do hlbín vesmíru? Predsa preto, lebo celý disk je obkolesený ľadovou bariérou, o ktorej sa nám podplatení učenci snažia nahovoriť, že je to Arktída na severe a Antarktída na juhu. A nad plochou Zemou „visia“ plochý Mesiac (veď prečo by sme mali vidieť vždy iba tú jedinú stranu) a Slnko, ktoré však vôbec nie je tak ďaleko, ako nám tvrdia vedci, lebo ako inak by mohlo slnečné svetlo dopadať na Zem v podobe lúčov, ako to vidíme cez mračná. Skrátka, spochybniť sa snažia už úplne všetko.

Veriaci

Čo vlastne vedie ľudí k viere v plochosť Zeme? Odborníci sa zhodujú, že to nemá nič s nedostatkom vzdelania. Dokonca veľká časť týchto ľudí sa považuje za vzdelanejších a rozhľadenejších ako ostatní, lebo predsa „vedia“... „Ľudia, ktorí veria konšpiračným teóriám, často podliehajú ilúzii, že všetko pochopili a všetko zrazu do seba zapadá,“ vysvetlil Rob Brotherton, psychológ z amerického Barnard College, ktorý sa venuje konšpirátorom.

„Treba mať na pamäti, že základná viera nie je len o tom, či je Zem guľatá, alebo rovná. Viera, že Zem je plochá, vyžaduje dodatočné presvedčenie, že všetci sme úmyselne klamaní. A to nielen NASA, ktorá tvrdí, že ľudia pristáli na Mesiaci, ale potenciálne každou vládou, vedeckou organizáciou a astrofyzikom na planéte. Čiže viera v plochosť Zeme zapadá do rámca ešte väčšieho svetového sprisahania,“ povedal psychológ Joe Pierre pre portál Psychology Today. Skrátka, viera vedecké dôkazy nepotrebuje, alebo si ich sama vyrobí. 