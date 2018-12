Ako na upchatý nos: Kvapky môžete používať maximálne niekoľko dní

Spolu s chladnejšími dňami prichádza aj prechladnutie s nádchou. Azda nie je nič nepríjemnejšie, ako keď sa nemôžete nadýchnuť. Čo teda robiť, keď máte upchatý nos?

Nad tým, že dýchanie nosom nie je samozrejmosťou, sa zamyslíme až vtedy, keď zlyhá imunitný systém a prihlási sa nádcha s upchatým nosom. Treba sa vtedy liečiť doma alebo je nutné bežať k lekárovi?

„Hlavne si treba uvedomiť, že upchatý nos môže spôsobovať buď akútna nádcha, chronická nádcha, alebo krivá nosná priehradka,“ spresňuje lekárka ORL Beata Džurná z Univerzitnej nemocnice s poliklinikou Milosrdní bratia v Bratislave. „Akútnu nosovú nádchu a upchatý nos spôsobujú baktérie a vírusy. Netreba však hneď bežať k lekárovi. Najlepšie je zostať doma, aby sa nákaza nešírila ďalej. Dobré je vyplachovať si nos minerálkou Vincentka alebo inými soľnými roztokmi, liečiť sa nosnými kvapkami, a to 5 dní, potom treba kvapky vymeniť za iné, aby nevznikla závislosť, ktorej sa je ťažké zbaviť. A to aj v prípade, ak by nádcha a upchatý nos trvali až 2 týždne,“ hovorí Džurná.

Nosové kvapky a spreje dokážu uvoľniť nos a priniesť úľavu už za pár sek­únd. „Pri liečbe pomáhajú teplé čaje a zvýšený príjem vitamínu C. Ak stav trvá dlhšie ako týždeň alebo sa pridružia silné bolesti hlavy, poprípade teploty, potom treba navštíviť lekára.“

Chronická nádcha

Chronickú nádchu často spôsobujú alergie alebo chronické bakteriálne zápaly. „V tom prípade treba spraviť röntgen alebo CT vyšetrenie, aby sme zistili, či nie je chronický zápal v prínosových dutinách. Ak sú chronické zmeny veľmi výrazné a pacient má až nosové polypy, tak ich treba operovať. Pacienta pravidelne posielame aj na alergiologické vyšetrenie, najmä ak je upchatý nos chronický. V tom prípade pacienta lieči krčný lekár spolu s alergiológom.“ Ak sa zistí, že to nie je otázka sliznice, ale krivá nosná priehradka, pacienta treba operovať. 

ČO BY MOHLO ZABRAŤ?

Naparovanie



V hrnci zohrejte vodu, pridajte bylinky (harmanček, rozmarín, tymian, mätu) alebo morskú soľ. Skloňte sa nad hrniec, hlavu si prikryte uterákom a paru vdychujte.

Preplachovanie nosa

V hrnčeku s vodou rozpustite soľ. Priložte ho k nosu, jednu dierku upchajte prstom, druhou vodu vdýchnite a ústami vypľujte. To isté urobte aj v prípade druhej nosnej dierky. Kúru opakujte každý deň.

Nastrúhaný chren

Čerstvý nastúhaný chren je veľmi silný. Stačí ho zjesť za lyžičku, aby ste jeho účinky pocítili a aby sa vám nosové dutiny uvoľnili.

Mokré ponožky

Na noc si pod perinu navlečte na nohy mokré ponožky a obaľte ich do igelitových vreciek. Dôjde vraj k povzbudeniu krvného obehu a uvoľneniu dýchacích ciest.