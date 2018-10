Škandál s nerovnosťou platov v BBC má dohru: Stovkám zamestnancov bolo pridané

V BBC sa stovkám zamestnancov zvýšili platy.

Viac ako 300 zamestnancov vysielacej spoločnosti BBC dostalo v posledných 14 mesiacoch pridané na základe sťažností podaných prostredníctvom systému, ktorý vznikol v reakcii na škandál okolo platovej nerovnosti medzi pohlaviami v britskom verejnoprávnom médiu. Totožnosť osôb, ktorým platy narástli, ani výška prídavkov nebola odhalená, avšak boli medzi nimi i muži, napísal web denníka The Times.

Debata o platových podmienkach v BBC vypukla vlani v lete po zverejnení zoznamu pracovníkov, ktorí berú viac ako 170 tisíc eur ročne. Dve tretiny mien tvorili muži. Vysielacia spoločnosť následne priznala, že priemer platovej nerovnosti medzi mužmi a ženami tu má hodnotu 9,3 %.

Debatu v januári znovu otvorila reportérka Carrie Gracieová, ktorá odstúpila z čela čínskej redakcie a svojho zamestnávateľa obvinila z "tajnostkárskej a nelegálnej kultúry odmeňovania". Muži na rovnakých pozíciách inde vo svete vraj dostávali najmenej o 50 percent viac peňazí. BBC ešte vlani zaviedla systém, prostredníctvom ktorého môžu zamestnanci vyjadrovať výhrady alebo klásť otázky ohľadom svojich platov. Podľa informácií The Times už dorazilo 1047 pripomienok a v 316 prípadoch to viedlo k zvýšeniu mzdy. Ďalších 144 otázok je stále nevybavených.

"V posledných 24 mesiacoch vykonávame významné reformy pracovných podmienok a vyzývame ľudí, aby sa nebáli klásť otázky ohľadom svojich platov ..., v niektorých prípadoch to viedlo k tomu, že sme urobili zmeny u mužov i žien," povedal hovorca BBC. Platy počas posledného roka vzrástli okrem iného rade známych moderátoriek, naopak, niektorým mužským osobnostiam sa mzdy znižovali. Podľa The Times už priemer platovej nerovnosti v BBC klesol na 7,6 %. Generálny riaditeľ BBC Tony Hall sľúbil, že tento rozdiel bude do roku 2020 zmazaný úplne.