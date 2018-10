Televízna hlásateľka 4 roky tajila vzťah s hercom: Ich svadobný deň rozpútal v krajine peklo

Izraelský minister vnútra Arje Deri označil za "nesprávnu vec" stredajšiu svadbu populárnej izraelskoarabskej televíznej hlásateľky Lucy Aharišovej so židovským hercom Cahi Halevim.

Tiež poslanec vládnej strany Likud Oren Hazan svadbu Arabky so Židom odsúdil a vyzval na ukončenie asimilácie v Izraeli. Obaja politici si za to vyslúžili kritiku na sociálnych sieťach, informoval vo štvrtok denník The Times of Israel.

Minister vnútra Deri povedal izraelskému armádnemu rozhlasu, že svadba Aharišovej s Halevim "nie je správna vec" a že "asimilácia požiera Židov". Dodal, že deti moslimskej matky a židovského otca budú mať v Izraeli "vážne problémy", a vyzval Aharišovú, aby konvertovala k judaizmu. "Neobviňujte Lucy Aharišovú, že zviedla židovskú dušu, aby zranila náš národ a zabránila židovským potomkom v pokračovaní židovskej línie. Naopak, uvítame, keď konvertuje," napísal na twitteri vládny poslanec Hazan.

Herec Halevi podľa poslanca zašiel príliš ďaleko "v úlohe v politickom thrilleri". "Lucy, neber to osobne, ale Cahi je môj brat a ľud Izraela je môj ľud. Koniec asimilácii!" napísal na twitteri Hazan. Izraelský opozičný poslanec Joel Hasson na twitteri v reakcii uviedol, že Hazanove poznámky odhalili "temnú, rasistickú a trápnu tvár" vládnucej strany Likud.

Populárna arabská moderátorka a židovský herec sa vzali v stredu po štvorročnom vzťahu, ktorý tajili práve z obáv pred odsúdením. "Podpisujeme mierovú dohodu," zažartoval pár na svojej svadobné pozvánke s odkazom na vlečúce sa a teraz zamrznuté rokovania o mieri medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi. Niekoľko dekád izraelsko-palestínskeho konfliktu rozdelilo spoločnosť v Izraeli, kde väčšinu obyvateľov tvoria Židia a asi 20 percent Arabi. Zmiešané manželstvá sú tam veľmi vzácne.

Tento rok v lete vyvolal kritiku zákon, ktorý prijal izraelský parlament a ktorý Izrael definuje ako štát židovského národa. Zákon predlozeny poslancami vládnej strany kritizovali poslanci arabskej menšiny, izraelská opozícia aj židovské organizácie v zahraničí. Obavy z následkov zákona zazneli aj z EÚ.