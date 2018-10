Severní Íri tesne zdolali Island: V tabuľke preskočili slovenských mladíkov

Futbalisti Severného Írska do 21 rokov uspeli vo štvrtkovom stretnutí 2. skupiny kvalifikácie ME 2019 na pôde Islandu 1:0.

Vďaka gólu Daniela Ballarda z 90. minúty priebežne poskočili na druhú priečku, z ktorej je šanca na účasť v baráži, o dva body pred Slovensko. To nastúpi v piatok o 20.30 h v Dunajskej Strede proti poslednému Estónsku. Z 2. skupiny už má istý postup na ME Španielsko, ktoré zdolalo Albánsko 1:0.

Izrael vyhral v domácom zápase 5. skupiny nad Írskom 3:1. Naplno bodoval opäť po štyroch stretnutiach. V 1. skupine si Bielorusi doma poradili s Českom 1:0. V 8. skupine rozstrieľali portugalskí mladíci rovesníkov z Lichtenštajnska 9:0. Heriberto Tavares dal štyri góly.

Kvalifikácia ME hráčov do 21 rokov - štvrtok:

1.skupina

Bielorusko – Česko 1:0 (0:0)

Gól: 57. Antilevskij (z 11 m), ČK: 67. Helešic (ČR)

tabuľka:

1. Grécko 8 7 1 0 24:3 22

2. Chorvátsko 8 6 1 1 25:5 19

3. Bielorusko 9 4 2 3 11:12 14

4. Česko 9 4 1 4 13:15 13

5. Moldavsko 9 2 1 6 8:22 7

6. San Maríno 9 0 0 9 1:25 0



2.skupina

Island - Severné Írsko 0:1 (0:0)

Gól: 90. Ballard

Albánsko - Španielsko 0:1 (0:0)

Gól: 84. Mir

tabuľka:

1. Španielsko 9 8 0 1 24:8 24 - priamy postup na ME

2. Severné Írsko 9 5 2 2 14:11 17

3. Slovensko 8 5 0 3 15:17 15

4. Island 9 3 2 4 14:12 11

5. Albánsko 9 1 3 5 7:15 6

6. Estónsko 8 0 1 7 9:20 1

5. skupina:

Izrael – Írsko 3:1 (1:0)

Góly: 15. Gilad, 77. Plakuščenko, 90.+7 Cohen – 64. Hale

tabuľka:

1. Nemecko 8 6 1 1 29:6 19

2. Nórsko 8 4 2 2 13:10 14

3. Írsko 9 4 2 3 12:13 14

4. Kosovo 9 3 3 3 9:9 12

5. Izrael 9 3 2 4 14:18 11

6. Azerbajdžan 9 0 2 7 5:26 2



8. skupina:

Lichtenštajnsko - Portugalsko 0:9 (0:3)

Góly: 28., 46., 63. a 90.+2 Tavares, 2. a 58. Goncalves (druhý z 11 m), 45. Filipe, 84. Jota, 90.+1 Dias

tabuľka:

1. Portugalsko 9 6 1 2 29:9 19

2. Rumunsko 8 5 3 0 13:4 18

3. Bosna a Hercegovina 9 6 0 3 22:7 18

4. Wales 8 3 1 4 8:11 10

5. Švajčiarsko 9 3 1 5 10:15 10

6. Lichtenštajnsko 9 0 0 9 2:38 0