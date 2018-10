Odštartoval najdlhší let bez medzipristátia: Vydržali by ste toľko hodín vo vzduchu?!

Spoločnosť Singapore Airlines vo štvrtok začala najdlhšie komerčné lety bez medzipristátia na svete na linke Singapur-New York. Trasu dlhú viac ako 15 000 kilometrov lietadlo zvládne za necelých 19 hodín.

Singapurské aerolínie týmto letom obnovujú populárny linku na letisko v Newarku, ktorú kvôli vysokým nákladom zrušili v roku 2013. V súčasnosti je najdlhší nonstop let spoločnosti Qatar Airways z novozélandského Aucklandu do hlavného mesta Kataru Doha, ktorý trvá 17 hodín 40 minút. Spoločnosť Qantas Airways má v ponuke 17-hodinový let bez medzipristátia medzi austrálskym mestom Perth a britskou metropolou Londýnom.

Lietadlo Airbus A350-900ULR odštartovalo vo štvrtok krátko pred 18:00 SELČ (pred polnocou miestneho času) zo singapurského letiska Changi. V lietadle sú miesta len pre 161 pasažierov, z ktorých 67 cestujú business triedou a 94 triedou premium economy. Menší počet sedadiel poskytne cestujúcim väčší priestor na sedenie. Pasažieri v biznis triede majú k dispozícii aj vlastnú posteľ a počas letu tiež dostanú dve hlavné jedlá, pričom si budú môcť zvoliť čas ich podávania. Okrem toho majú nárok na doplnkové občerstvenie. Cestujúci z triedy premium economy dostanú dve hlavné jedlá v určenú dobu a menšie občerstvenie.

Najdlhší komerčný let si vychutná 161 pasažierov.

Podľa denníka The Independent je v ponuke Singapore Airlines pre biznis triedu napríklad steak z vysokej roštenky, homár či hamburger. Okrem toho budú ale pre cestujúcich pripravená i jedlá, ktoré sú vhodné pre extrémne dlhý let. "Výskum ukazuje, že je dôležité dbať na hydratáciu a vyhýbať sa veľkému množstvu alkoholu a jedlám, ktoré spôsobujú nadúvanie," povedala agentúre AFP zdravotnícka expertka Rhena Bhullerová z poradenskej firmy Frost & Sullivan.

Ku komfortu cestujúcich má prispieť aj vyšší strop lietadla, väčšie okná a špeciálne osvetlenie znižujúce následky pásmovej choroby. Pomôcť zahnať nudu má výber z množstva filmov a ďalšie audiovizuálnej zábavy v celkovej dĺžke 1 200 hodín.

Dvojmotorové lietadlo, ktoré sa vydalo na cestu zo Singapuru do New Yorku, využíva špeciálny systém, ktorý umožňuje spaľovať o 25 percent menej paliva, než bežne spotrebujú lietadlá podobnej veľkosti, uviedla spoločnosť Airbus. Let z mestského štátu Singapur do New Yorku by mal za normálnych meteorologických podmienok trvať maximálne 18 hodín 45 minút. Piloti budú mať ale rezervu na viac ako 20 hodín non-stop letu.