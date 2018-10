Andrea doma pestuje nezvyčajnú plodinu: Niekto po tom pátra v lese, ona to má rovno pod nosom!

Iní po tom pátrajú vo voľnej prírode, Andrea si to vypestovala doma.

Veľmi netradičná záľuba. Nájsť to vo voľnej prírode je skôr zázrak, a preto Andrea nenechala nič na náhodu a radšej si to vypestovala vo vlastnej záhradke. Je to ale skutočne nevídaná plodina. Andrea si totiž doma na pníčku pestuje hlivu ustricovú.

Pohľad na to, čo sa jej podarilo je veľmi príjemný a ocení ho nejeden hubár. Hliva je veľmi chutná huba a okrem toho má skvelé účinky. Hliva zlepšuje imunitu, chráni srdce, vylepšuje nám postavu a dokonca bojuje so zápalmi.