Trať zo Zvolena do Šiah obnovia: Vlaky budú opäť premávať od januára 2019

Pre osobnú dopravu na 16 rokov odstavenej železničnej trati medzi Zvolenom a Šahami, sa od 2. januára 2019 vráti život.

Zámer obnoviť osobnú dopravu na tejto 74 kilometrov dlhej trati vo štvrtok priamo na železničnej stanici v Šahách predstavil minister dopravy a výstavby Árpád Érsek (Most-Híd). V prvom kroku by malo ísť o zavedenie 20 vlakov, ktoré budú na tejto trati zabezpečovať primárne dopravu obyvateľov do práce a do školy. Premávať budú zatiaľ v pracovných dňoch na úseku Zvolen - Krupina, resp. Dudince - Šahy. Podľa ministra je predpoklad, že na maďarskej strane sa čoskoro vybuduje aj šesťkilometrový úsek, ktorý by umožnil neskoršie priame vlakové spojenie Zvolen - Šahy - Budapešť.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR bude cestovanie na tejto trati priebežne vyhodnocovať a v prípade zvýšeného záujmu je pripravené postupne rozsah dopravy rozširovať a zabezpečiť aj premávku vlakov počas víkendov. Obnovenie dopravy privítal aj primátor mesta Šahy Štefan Gregor, ako aj starostovia 15 obcí na juhu okresu Veľký Krtíš, pre obyvateľov ktorých zrušenie dopravy v roku 2003 prinieslo problémy najmä pri cestovaní do práce.

Dôvodom zastavenia premávky na tejto trati bol v tom čase nízky záujem cestujúcich. Odvtedy bola trať udržiavaná len pre potreby nákladnej dopravy. Za znovuobnovenie trate boli však v uplynulých rokoch petície obyvateľov dotknutých regiónov s tisíckami podpisov.