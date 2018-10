Ovečkin s Kuznecovom predviedli famóznu akciu a potom jeden druhého chválili

V repríze finále Stanleyho pohára zvíťazili hokejisti Washingtonu nad Las Vegas 5:2. Hrdinom obhajcu Stanleyho pohára sa stal ruský útočník Jevgenij Kuznecov so štyrmi bodmi za gól a tri asistencie.

Jeho krajan Alexander Ovečkin bol dvakrát strelecky úspešný. Po dva body si v drese víťazného tímu pripísali aj Nicklas Bäckström (1+1), Brett Connolly a John Carlson (obaja 0+2).

Jeden z najkrajších momentov stretnutia prišiel v 31. minúte, keď dvojica ruských útočníkov predviedla bleskovú akciu. Kuznecov potiahol puk po pravom krídle, počkal si, kým dvojica obrancov súpera zacúva, potom našiel Ovečkina a ten z prvej trafil za Fleuryho.

Ovečkin prekonal Hulla

Kapitán Washingtonu so 611 gólmi prekonal na 17. mieste historického poradia kanonierov Bobbyho Hulla.

"Je to radosť hrať po jeho boku. Možno tomu každý nerozumie, ale čím ste starší, tak pochopíte, aký je to dobrý človek. Je to pravdepodobne jeden z najlepších hráčov celej histórie NHL. Dostane sa do Siene slávy a ja budem možno pri ňom na niektorej z fotiek, keď sa tešíme z gólu," povedal Kuznecov na Ovečkinovu adresu.

"Je to všetko o zručnostiach. Vie, kedy má prihrať a vie, kedy má vystreliť. Niekedy skúša také bláznivé prihrávky, až sa pýtam sám seba, čo to robí. Ale on to má vždy premyslené," oplatil Ovečkin slová chvály svojmu spoluhráčovi.