Lúpežníci prepadli banku: Ušli s korisťou niekoľko tisíc eur

Polícia vyšetruje lúpežné prepadnutie pobočky ČSOB, ktoré sa odohralo vo štvrtok krátko pred poludním v Myjave. Dvojica ozbrojencov si odniesla korisť niekoľko tisíc eur.

"V Myjave bola vo štvrtok prepadnutá pobočka banky. Momentálne prebiehajú na mieste zaisťovacie úkony," povedala pre Čas.sk trenčianska krajská policajná hovorkyňa Elena Antalová.

Polícia neuviedla, koľko bolo lúpežníkov, výšku koristi ani ďalšie podrobnosti. "Pri prepadnutí nebol nikto zranený," uviedla hovorkyňa ČSOB Anna Jamborová. Podľa našich informácií ide o pobočku ČSOB a dvaja ozbrojenci si mali odniesť korisť niekoľko tisíc eur.

Podozrivého z lúpeže pred rokmi chytili

V auguste 2011 do pobočky ČSOB v Myjave vtrhol muž. "Navaľ prachy, lebo to tu odpálim," približne týmito slovami oslovil zamestnankyňu banky. V ruke držal tašku, v ktorej podľa jeho vyjadrenia mala byť výbušnina. V tej chvíli vošiel do banky klient z Myjavy. Votrelec opäť zopakoval svoju vyhrážku. Nebojácny klient nestratil duchaprítomnosť a muža spacifikoval. Na miesto po pár minútach prišli hliadky štátnej a mestskej polície. Muža zadržali. Čas.sk vtedy zistil, že podozrivým z lúpeže bol vtedy 33-ročný František V., podnikateľa v stavebníctve. V čase prepadnutia boli v banke len zamestnankyne. Našťastie sa nikomu nič nestalo a nevznikla žiadna škoda.