Austrálsky tenista Kyrgios vytočil v Šanghaji rozhodcu: Nebaví ma to, nehrám!

Nebavilo ho to. Tak na to kašľal. Austrálsky tenista Nick Kyrgios (23) predviedol v prvom kole turnaja v Šanghaji jeden zo svojich výstupov, ktoré vie snáď iba on.

Do zápasu proti 104. hráčovi sveta Bradleymu Klahnovi pritom vstupoval v úlohe jasného favorita. Prvý set to potvrdil, Nick ho vyhral 6:4. Potom ho ale stretnutie začalo nudiť. "Toto je už na hrane, Nick," varoval ho hlavný rozhodca. Tým však len rozpútal následnú slovné prestrelku. "Akože hrám zle? Nemáte právo mi to vravieť, nezáleží mi na vašom názore, je to moja taktika," hneval sa na rozhodcu Kyrgios. A svoje slová potvrdil, za stavu 2:3 pre súpera zaznamenal v jednom geme štyri esa. "Toto bolo tiež na hrane?" ďalej dráždil arbitra. Druhý set ale Austrálčan prehral 4:6 a prehral aj rozhodujúci tretí set 3:6 a s turnajom v Šanghaji sa rozlúčil. "Pokojne by som teraz mohol ísť za supervisorom a povedať mu, že som sa vďaka vašim poznámkam dostal psychicky dole. Potom by ste mali problém, čo?" hrozil Kyrgios. Austrálčan mal v Šanghaji problémy s odfláknutým zápasom aj minulý rok v stretnutí so Stevom Johnsonom aj rok predtým, kedy čelil obvineniam, že vypustil duel so Zverevom. Za oba incidenty dostal pokutu.