Príplatky za víkendy a sviatky najviac ovplyvnili reštaurácie: Skracujú otvárací čas aj menu

Už takmer pol roka sú v platnosti príplatky za prácu počas víkendu a viac peňazí aj za prácu počas noci a štátnych sviatkov.

V čase ich prijímania sa množili hlasy o tom, ako negatívne ovplyvnia podnikanie živnostníkov a malých firiem. Podniká sa im síce ťažšie, no pre príplatky firmy a živnosti nekončia. V diskusnej relácii na TABLET.TV to povedal prezident Slovenskej asociácie malých a stredných podnikov a živnostníkov Vladimír Sirotka. „Najviac tieto zmeny ovplyvnili pekárne a malé gastroprevádzky, ktoré nie sú v centrách miest, ale na sídliskách a na periférii. Reagovali tak, že upravujú otváracie hodiny. Pokiaľ majú akcie ako svadby, kary, výročia, vtedy robia ako predtým. Bežné otváracie hodiny skrátili, nepracujú na dve zmeny, ale len jednu. O rušení prevádzok zatiaľ nemáme informácie,“ upozornil Sirotka s tým, že napríklad vyššie náklady počas sviatkov tieto malé prevádzky nepremietajú do cien. „Predsa nie je možné mať rôzne ceny v menu, ktoré je v týždni a cez víkend. Skôr sa ide cestou úpravy jedálneho lístka, kde býva menej položiek,“ konštatoval Sirotka.

Ďalšia úprava príplatkov smerom nahor príde od mája budúceho roka. Podľa Sirotku podnikatelia s ňou už rátajú vo svojich kalkuláciách. „Fatálne to nebude, ale podnikanie je aj bude ťažšie. Často ide o rodinné firmy, od ktorých je závislé aj sociálne fungovanie rodín,“ dodal Sirotka. Od mája sa v Zákonníku práce zakotvili zvýšenia príplatkov za nočnú prácu v dvoch etapách, kde sa bude rozlišovať, či ide o všeobecnú, alebo rizikovú prácu. Pri všeobecnej práci išiel príplatok hore na 30 % minimálnej mzdy za hodinu a v roku 2019 bude zvýšenie predstavovať 40 %. Podobný postup bude aj pri rizikovej práci, pri ktorej stúpol príplatok na 35 % minimálnej mzdy za hodinu a od 1. mája budúceho roka dosiahne 50 %.

Zaviedol sa aj príplatok za víkendovú prácu. Príplatok za prácu v sobotu je vo výške 25 % minimálnej mzdy za hodinu a od budúceho roka má byť na úrovni 50 %. Zamestnanci majú vyšší príplatok aj za prácu v nedeľu. Zvyšovanie bude tiež postupné. Od 1. mája tohto roka je vo výške 50 % a od 1. mája budúceho roka bude predstavovať 100 %. Príplatok za sviatok sa zvýšil na 100 % priemerného zárobku zamestnanca z úrovne 50 %.