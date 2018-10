Enrique Iglesias sa nemôže sťažovať: Nečakane úprimné slová o sexe s Annou Kurnikovovou

Spevák Enrique Iglesias nerozumie tomu, keď sa čerství rodičia sťažujú, že im príchod potomka na svet zruinoval intímny život.

On má s partnerkou Annou Kurnikovovou dvojčatá a po ich narodení prežíva najuspokojivejší a najlepší sexuálny život, aký kedy v živote poznal. S Annou vraj súloží tak často, ako nikdy predtým.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Kráska mu vlani v decembri porodila dvojčatá Lucy a Nicholasa. ,,Máme teraz zrejme viac sexu ako kedykoľvek predtým. Sex rozhodne nijako nevymizol," reagoval Enrique na otázku denníka The Sun, či s Annou majú na seba ešte vôbec čas. S ruskou tenistkou žije od roku 2001 a prešli si radom kríz, rozchodom aj návratom.



,,Ako každý iný pár aj my prechádzame vzletmi a pádmi a nie je to stále dokonalé. Ale svojím spôsobom v tom práve dokonalosť je. Je neuveriteľné, keď ju sledujete, aká je to skvelá matka. Je neskutočné sledovať mamu robiť to, čo robí, keď sa u nej prebudí materský inštinkt," dodal Iglesias.