Yoko Ono zverejnila novú verziu Lennonovej skladby Imagine: Uff, ten rozdiel sa nedá prepočuť

Japonsko-americká hudobníčka a výtvarníčka Yoko Ono zverejnila novú verziu skladby Imagine.

Spravila tak 47 rokov po tom, ako tento sólový hit jej manžela Johna Lennona uzrel svetlo sveta.

Skladba pochádza z jej pripravovaného albumu Warzone a umelkyňa ju vybavila novými hudobnými aranžmánmi. Spočiatku zaznievajú tiahle ambientné tóny, neskôr prichádza slávny klavírny motív. Skladbu zverejnila v utorok, v deň Lennonových nedožitých 78. narodenín, informoval v stredu denník The Guardian.

Donedávna bolo autorstvo tejto piesne pripisované výlučne Lennonovi, pričom Ono bola uznaná za jej spoluautorku len vlani. Ústredný text skladby - séria clivých, utopických motívov - totiž vychádza z jej zbierky poézie Grapefruit (1964), ktorá obsahuje verše ako "Imagine your head filled with pencil leads / Imagine one of them broken".

Lennon pripustil jej autorský vklad v rozhovore z roku 1980: "Mnoho z toho - text i koncept - prišiel od Yoko. Ale v tých časoch som bol o čosi sebeckejší, omnoho väčší macho, a jej prínos som akosi zabudol zmieniť. Bolo to však priamo z jej knižky Grapefruit," povedal vtedy bývalý člen skupiny The Beatles.

Baladická skladba Imagine vyšla na rovnomennom albume v roku 1971. Lennona zastrelili pred jeho domom v New Yorku 8. decembra 1980, tri týždne po vydaní albumu Double Fantasy, s ktorým sa vrátil na hudobnú scénu.

Album Warzone prináša nové spracovanie výberu piesní, ktoré Yoko Ono (85) napísala v rokoch 1970-2009. Ono zároveň pokračuje v kariére výtvarnej a konceptuálnej umelkyne. V roku 2016 predstavila svoju prvú stálu výstavu sôch v Chicagu s názvom Skylanding. Svoj hlas zase nedávno prepožičala jednej z postáv animovaného filmu Psí ostrov (2018) režiséra Wesa Andersona.