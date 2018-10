Známy spevák si u fanúšikov vykopal vlastný hrob: Počas koncertu sa za jeho chrbtom objavilo čosi nevídané

Anglický hudobník Roger Waters vyvolal rozporuplné reakcie hudobných fanúšikov v Brazílii po tom, čo favorita tamojších prezidentských volieb Jaira Bolsonara označil za neofašistu.

Počas jednej zo skladieb na jeho utorňajšom koncerte v brazílskom Sao Paule sa za spevákom na veľkoplošnej obrazovke objavil nápis "Bojujme proti neofašizmu" a za ním zoznam mien politikov, ktorí podľa speváka k tomuto smeru patria. Na plátne sa objavilo meno amerického prezidenta Donalda Trumpa, maďarského premiéra Viktora Orbána, a tiež, na prekvapenie mnohých Brazílčanov, aj Bolsonara.

Na Watersovom facebookovom profile sa vzápätí objavilo podľa agentúry Associated Press (AP) vyše 2 800 komentárov, pričom niektorí hudobníka chválili a iní mu nadávali. "Roger Waters, ty máš spievať pesničky! Nestrkaj prsty do toho, v čom sa nevyznáš," napísal mu jeden z rozhorčených Brazílčanov. Viacerí hudobní fanúšikovia, ktorí nedajú dopustiť na prezidentského kandidáta Bolsonara, sa po utorňajšom koncerte snažia zbaviť lístkov na nadchádzajúce Watersove koncerty v Brazílii a ponúkajú ich na predaj. Waters koncertuje v tejto krajine až do 30. októbra.

Bolsonaro sa prezentuje ako zástanca konzervatívnych hodnôt a svojimi názormi na otázky ako interrupcie či práva LGBTI si už vyslúžil nálepku krajne pravicového politika. Jeho ľavicový protikandidát Fernando Haddad ho dokonca v utorok obvinil, že na neho v predvolebnej kampani útočí pomocou falošných správ. Volebný tím Bolsonara okrem iného rozširuje informácie, že jeho protikandidát Haddad by v prípade volebného víťazstva pozatváral v krajine všetky kostoly a do škôl by zaviedol nové učebnice, ktoré by deti presviedčali, aby sa stali homosexuálmi.

V prvom kole brazílskych prezidentských volieb, ktoré sa konalo 7. októbra, zvíťazil Bolsonaro so ziskom 46 percent hlasov, na druhom mieste skončil Haddad s 29 percentami. Obaja postúpili do druhého kola, ktoré sa uskutoční 28. októbra.

Roger Waters sa preslávil ako člen skupiny Pink Floyd, v ktorej pôsobil v rokoch 1965 až 1985. S formáciou vydal okrem iného albumy ako The Dark Side of the Moon (1973), Wish You Were Here (1975), Animals (1977) a The Wall (1979). Ako sólový interpret uviedol na trh nahrávky The Pros And Cons Of Hitch Hiking (1984), Radio K.A.O.S. (1987), Amused To Death (1992), Ça Ira (2005) a Is This the Life We Really Want? (2017). V roku 1996 ho ako člena Pink Floyd uviedli do Rock'n'rollovej siene slávy.