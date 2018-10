Basketbalista Stephen Curry predviedol svoje umenie: Zvládli by ste to aj vy?

Sú športové výkony, ktoré neodporúčame napodobňovať, lebo sú zdraviu a niekedy aj životu nebezpečné.

Ale toto, čo predviedol počas predzápasovej rozcvičky skvelý basketbalista Stephen Curry (30) nie je nebezpečné, takže to skúste aj vy!

Trafiť do koša z polovice ihriska a byť otočený chrbtom ku košu, to chce naozaj basketbalové majstrovstvo tej navyššej úrovne. Tú hviezda Golden State Warriors Steph Curry bezpochyby má. Udivujúca je ľahkosťou akou to urobil! Rozcvičoval sa pred súbojom so Sacramentom Kings a zrazu si zmyslel, že si len tak tréningovo hodí na kôš. Z toho, že trafil bol prekvapený aj on sám, inak by sa tak netešil so spoluhráčom – viď video, ktoré už obletelo celý svet, ako malý chlapec!