Bude mať Griezman syna alebo dcéru? Majster sveta to zistil vďaka svojej ľavačke

Naozaj netradičný spôsob ako zistiť pohlavie dieťaťa.

Antonie Griezmann (27) má za sebou skvelú sezónu. S francúzskym tímom dosiahol skvelý triumf na svetovom šampionáte, s Atleticom vyhral Európsku ligu a aj Superpohár.

Aby toho nebolo málo, s krásnou manželkou Erikou čakajú potomka. Po dcére Mii pribudne do rodiny ďalšie dieťa. Avšak na to, aby zistil pohlavie budúceho prírastku, musel využiť Antonie svoje futbalové schopnosti. Až keď sa trafil presne do terču, zistil, že sa môže tešiť na synčeka. Pozrite sa, akú mal z toho francúzsky útočník radosť.