Andy Kraus sa po rozvode vzdáva majetku v Rakúsku: Luxusná vila za 1,2 milióna!

Malo to byť prepychové rodinné sídlo, dnes visí na ponuke realitného portálu! Scenárista Andy Kraus (51) sa nedávno dohodol s exmanželkou Danielou (45) na deľbe ich rozsiahleho majetku.

Fotogaléria 11 fotiek v galérii

Luxusná vila v rakúskom Prellenkirchene, kde si dvojica pred prevalením záletných chúťok humoristu kreslila rozprávkovú budúcnosť, pripadla Krausovi. Hviezda sitkomu Susedia sa však rozhodla kľúče od domu s telocvičňou, saunou či bazénom so slanou vodou posunúť novému majiteľovi. A pýta si za to hotový majland!

Hacienda v Prellenkirchene nepriniesla Krausovi rodinné šťastie. Scenárista, ktorý sa vlani v novembri rozviedol s manželkou Danielou, sa tak bude snažiť na nej aspoň „zaryžovať“. „Viac ako ,len‘ luxusné bývanie v blízkosti hlavného mesta Bratislavy. Čo na to poviete?“ láka inzerát na realitnom portáli, ktorý záujemcom sľubuje cenu dohodou. Podľa informácií Nového Času sa za tými slovami skrýva mastná suma - 1,2 milióna eur.

A niet sa čomu čudovať!má drevené podlahy, trámové stropy, kozub, kuchynskú linku s doskou z leštenej žuly, štyri spálne, tri toalety a dve kúpeľne. K domu obloženému kameňom patrí aj záhradný domček, herňa, vírivka, posilňovňa, fínska a suchá sauna. Noví majitelia sa budú môcť schladiť v najmodernejšom keramickom bazéne so slanou vodou, ktorý má prvky luxusnej lode.

Ak by sa zdalo, že v rozľahlej nehnuteľnosti sa budú obyvatelia hľadať, tak je tu ešte pozemok. Jeho rozloha je 2 504 m2, čo je plocha, na akej operuje známy nemecký hypermarket. Ani takéto výdobytky a vychytávky však Krausovi neumožnili zriadiť si v Rakúsku hniezdočko. Zlákalo ho totiž cudzie krovie...

Andy, ktorý dnes žije s úradníčkou Jankou (33), mal kedysi veľké plány. „Dom v Rakúsku sme si postavili z praktického dôvodu - máme odtiaľ najlepšiu dostupnosť do Bratislavy,“ vyhlásil ešte pred prevalením jeho ľúbostnej aféry. Tvrdil, že je unavený z cestovania, keďže sa denne 45 minút premiestňoval z Pezinka do hlavného mesta. Z Prellenkirchenu bol schopný doviezť deti do školy za 15 minút. Ospevoval aj miestne služby, hoci neskôr priznal, že Slováci sú prajnejší a za hranicami sa cíti ako cudzinec. Zvrat však nastal po tom, ako sa poza chrbát manželky potkol o herečku Natáliu Puklušovú.

Delenie majetku

Rodičia syna Borisa (16) a dcéry Zoje (13) si po krachu sedemnásťročného manželstva a mediálnej prestrelky napokon v tichosti podelili statky. „Dohodli sa, že Daniela dostane dom v Pezinku, kde žijú jej rodičia, ona si kúpila dom v Rakúsku, kde býva aj s deťmi, a Andy má vilu v Prellenkirchene,“ potvrdil nám náš zdroj. Vilu na bratislavskej Kolibe v hodnote približne 550 000 eur predali ešte rok pred rozvodom.

Vila v Rakúsku

- 7 izieb

- veľkosť 501 m²

- rozloha pozemku 2504 m²

- cena 1,2 milióna eur