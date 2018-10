Dušan Cinkota pochoval otca († 67): Dojemný odkaz do neba pre milovaného človeka

Deň plný bolesti a smútku! Herec Dušan Cinkota (47) dal včera posledné zbohom otcovi Dušanovi († 67), ktorý po dlhoročnom boji podľahol ťažkej chorobe. V banskobystrickom krematóriu venoval herec otcovi slová, ktoré vohnali slzy do očí aj silným chlapom.

Rozlúčku najťažšie niesla Dušanova mama Zdenka. Herec jej bol oporou vo chvíľach, ktoré nechce zažiť žiadna milujúca manželka. Slzám sa však neubránil ani samotný herec. Útechou v obrovskom žiali mu je manželka Zuzana (31), ktorá ho čakala doma aj s maličkým synčekom Olegom - splneným dedkovým snom.

Do banskobystrického krematória sa s Dušanom Cinkotom starším prišlo rozlúčiť približne sto ľudí. Najväčší žiaľ prežívala pani Zdenka Cinkotová, ktorá sa pri pohľade na zosnulého manžela zadúšala plačom. Syn Dušan ju ochotne podopieral, hoci sám v tej chvíli prežíval obrovskú bolesť.

Spočiatku sa držal, aby to zronenej mame aspoň trochu uľahčil. Keď však začala znieť otcova obľúbená pieseň od Michala Tučného Tam u nebeských bran, slzy po tvári už stekali aj jemu. „Smútok z jeho odchodu vyvažuje radosť z našich narodených detí. Som šťastný, že nemusím žiť s pocitom, že som niečo chcel a nestihol povedať,“ povedal v dojemnom príhovore Dušan, ktorý tak vyjadril vďaku aj za sestru Petru, ktorá sa na jar stala mamou.

„Chcel sa môjho syna dožiť, tak si to splnil. Nech mu je nebo otvorené,“ prezradil Novému Času Dušan krátko po tom, ako sa dozvedel o otcovej smrti. Ako Cinkota prezradil, jeho otec bude pochovaný v rodnej obci Suché Brezovo, ako si želal. Jedno prianie však už, žiaľ, navždy ostane nesplneným snom. „Chcel sa do svojho rodiska ešte vrátiť, mať tam ovocný sad a pestovať paradajky,“ uzavrel herec.

Dušanov odkaz do neba

„Môj otecko bol dobrý a slušný človek. Bol striedmy a skromný. Bol to múdry človek a bol umelcom. Gitarista, bubeník, ktorý v sedemnástich prišiel o ruku. Neviete si predstaviť, čo je to pre umelca stať sa zrazu niekým iným. Podľa mňa je to nemožné, ale môj otec to dokázal. Bol výborným učiteľom, nikdy na nás nekričal ani nás nebil. Otecko náš, ďakujeme ti s Peťkou za tvoju lásku.“