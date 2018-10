10 osudových chýb katov Kuciaka († 27) a Kušnírovej († 27): Ako policajti vypátrali obvinených?!

Kde všade spravili chyby? Úradný dokument Špecializovaného trestného súdu ukázal, ako podľa polície prebiehala dvojnásobná vražda novinára Jána Kuciaka († 27) a Martiny Kušnírovej († 27).

Z uznesenia je jasné, že pravdepodobní obvinení páchatelia urobili niekoľko zásadných chýb, ktoré mohli políciu priviesť na správnu stopu. Mali vyšetrovatelia skutočne do činenia s profesionálmi alebo šlo o amatérov?

„Keby obvinení neurobili chyby, tak tu dnes nesedíme,“ odpovedal generálny prokurátor Jaromír Čižnár počas tlačovky pár dní po zadržaní štvorice obvinených na otázku, či boli páchatelia neopatrní

Z rozhodnutia o väzobnom stíhaní obvinených v prípade vraždy novinára a jeho snúbenice vyplýva, že pochybení zo strany vykonávateľov bolo zrejme viac ako dosť a krútia nad nimi hlavou aj bývalí policajti s mnohoročnou praxou. „Nevieme to pochopiť, čakali sme, že vrah prišiel napríklad z Ukrajiny a po čine na ňu aj odišiel,“ povedal bývalý vyšetrovateľ Július Šáray.

Zo súdneho dokumentu je jasné, že podozriví si boli obzrieť neskoršie miesto činu vo Veľkej Mači pred vraždou dokázateľne až sedemkrát, posledný raz iba dva dni pred zabitím. Používali mobilné telefóny s vystopovateľnými SIM kartami namiesto vysielačiek a prekvapila ich masívna medializácia, po ktorej si mali vypýtať viac peňazí.ozrejmil Šáray.

To, že bol jeden z podozrivých v minulosti vyšetrovateľ, podľa neho automaticky nezaručuje, že mal byť nedolapiteľným vrahom. „Zrejme nikdy nemusel vyšetrovať niečo také veľké. Vraždy vyšetruje kraj,“ hovorí Šáray a dodáva, že ak bol obvinený Szabó vyšetrovateľom už dávno, nemusel nové technické možnosti polície ani poznať: „Ja som iba v jednom prípade lokalizoval vypnutý telefón a to už bolo pred mnohými rokmi. Vtedy boli ešte vysielače, tie sa prekrývali a odborníci to vďaka tomu vedeli vyrátať. Teraz máme 4G a neviem si po takom čase už ani predstaviť, čo všetko môže polícia dnes získať.“

Najvyšší súd v utorok zamietol sťažnosti na väzbu trojice Tomáš Szabó, Miroslav Marček a Alena Zsuzsová. Potenciálny sprostredkovávateľ Zoltán Andruskó s políciou údajne spolupracuje, nasvedčuje tomu aj zverejnený súdny dokument. Všetci štyria obvinení s najväčšou pravdepodobnosťou počkajú na verdikt súdu za mrežami.

Nie je to tak, že by to spackali

Matej Snopko, bývalý kriminalista



Nemožno to vidieť tak, že by to páchatelia spackali. Videli sme páchateľov, ktorí boli duševne veľmi chabí, postupovali primitívne, no aj tak ich chytili iba s veľkými ťažkosťami. Z kriminalistického hľadiska je to, že boli podozriví v okolí miesta činu pred vraždou sedemkrát, jasná indícia, že sa im treba venovať. Ak tam boli, musia to vysvetliť. Ani dobrá dôkazná situácia nie je zárukou, že obvinení budú hovoriť. V Taliansku sa mafiáni čudujú, že slovenskí zločinci spolupracujú.

Profík by dôkazy nezanechal

Jozef Šátek, bývalý vyšetrovateľ



Obvinení to majú ľahké, oni nemusia vysvetľovať nič, ani prečo boli sedemkrát v Mači. Dokazovanie je na strane orgánov činných v trestnom konaní. Výkon vyšetrovateľov v tomto prípade považujem za štadardný, nie je to niečo super. Keď si zistím, ktoré čísla volali týždeň, dva týždne pred vraždou v okolí miesta činu, vyselektujem ich podľa určitých kritérií, nezdá sa mi to také svetoborné. Profesionál by to urobil tak, že takéto rukolapné dôkazy vyšetrovateľom do rúk nedá. Predpokladám však, že to nebola ich prvá vražda. To, že urobili jednu, možno aj viac vrážd a nikto im na to neprišiel, ich utvrdilo v tom, že to robia dobre a že im to stačí. Je to skôr o neschopnosti polície, ak nezachytila tie skoršie vraždy a nechala ich konať opäť. To, že strelec bol 10 rokov vyšetrovateľom nezaručuje, že mal vedieť ako spáchať v úvodzovkách dokonalú vraždu. Vyšetrovatelia sú tiež lepší a horší. Či rozumie informačným technológiám s tým však nemá nič spoločné. Keď bol policajtom v Komárne tak vraždy možno ani neriešil. Chyba je, že do pozície vyšetrovateľa sa často dostávajú aj ľudia, ktorí nemajú žiadne právnické vzdelanie. Aj keby si možný páchateľ Szabó vymazal facebookový profil, tak dôvody väzby by tam nejaké boli. To sú skôr také podporné dôkazy. Ani to, že Zsuzsová žila nadštandardne v rozpore s tým, čo deklarovala, sa nedá považovať za dôkaz. Veď tu na Slovensku takých na mercedesoch jazdí stovky a nikto sa o nich nestará.

10 chýb, ktoré spravili obvinení

1. páchatelia využili mobilný telefón s podobizňou a adresou Kuciaka pri zadávaní objednávky vraždy

2. obhliadku miesta robili páchatelia niekoľkokrát a zachytili ich kamery - zabezpečili dátové analýzy pohybu vozidiel patriacich otcovi obvineného

3. použili autá, ktoré si k nim vedela polícia ľahko priradiť - Škoda Superb, Peugeot 206 a Citroën Berlingo

4. na komunikáciu krátko pred vraždou a počas nej použili tlačidlové telefóny Alcatel 1054 a Nokia C201 IMEI a 2 ks SIM kariet

5. súkromný telefón jeden z obvinených krátko pred vraždou vypol a blízko miesta činu aktivovali pracovné mobilné telefóny

6. pri domovej prehliadke našli autá, ktoré boli využité pri čine. Našli sa tam aj nepovolené zbrane, upravované strelivo , tlmiče. V dome mal jeden z obvinených aj vybavenú dielňu na úpravu streliva

7. obvinený si nechal profil na sociálnej sieti verejný, bol tam zaznamenaný aj jeho paravojenský výcvik

8. zaistené záznamy z bezpečnostných kamier v blízkosti miesta činu v obci a širšom okolí ukázali potrebné detaily

9. vyšetrovatelia zaistili pri prehliadke domu mobilný telefón, ktorý je totožný s pracovným mobilným telefónom, v ktorom bola zasunutá SIM karta a bol vypnutý dňa 21. 2. 2018

10. našli vysokú finančnú hotovosť u obvinenej, aj keď sama vypovedá, že je nemajetná