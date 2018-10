Talentovaného parkouristu ohrozilo vážne ochorenie: Nevyležaná chrípka môže zabiť

Choroba, s ktorou sa možno stretnúť v každom veku. Andreas Burik, talentovaný člen parkourovej skupiny súťažiacej v šou Česko Slovensko má talent, trpel bolesťami, kým vyšetrenia neukázali, že má zápal srdcového svalu. Môže byť následkom nevyležanej, prechodenej chrípky.

Momentálne je na Slovensku na ňu chorých viac ako 40 000 ľudí. Mnohí z nich pre povinnosti odmietajú ostať doma v posteli, no lekári zdvíhajú varovný prst – zápal môže srdcový sval oslabiť a poškodiť až tak, že bude potrebná transplantácia!

V minulosti Nový Čas priniesol článok o 17-ročnom Jakubovi, ktorý chodil do školy napriek chrípke. Neskôr ho silné bolesti dostali až do nemocnice, kde mu zistili zväčšenú pečeň a srdce a konečná diagnóza znela zápal srdcového svalu. Dva roky sa trápil a prežíval na liekoch, potom prišiel kardiostimulátor, až nakoniec nebola iná možnosť ako transplantácia srdca. Jakub mal šťastie v nešťastí a darca sa pre neho našiel do mesiaca. Takto rýchlo sa však vhodný orgán obvykle neobjaví a Jakub sa vlastne druhýkrát narodil.

Chorobu treba vyležať

Chrípku netreba podceňovať. Nelieči sa síce antibiotikami, ale pokojom na lôžku a rozhodne by sme ho mali dodržiavať. Všetky vírusové ochorenia nesú so sebou riziko poškodenia srdca. Zápal srdcového svalu je nebezpečný, lebo môže napadnúť všetky bunky. Srdce sa zväčší a krv do ciev už nevypudzuje tak silno, ako by malo. Odrazu nezvládate fyzickú záťaž tak ako predtým. Môže sa objaviť aj teplota a bolesť. „Z praxe poznám niekoľko prípadov, keď komplikácie postihli aj mladých ľudí vo veku 18 rokov, ktorí športovali. Takže riziko je u každého,“ povedal Viliam Fischer, kardiochirurg.

Keď ste chorí, nešportujte

Základom prevencie je, ak sa cítite chorí, nezaťažujte srdce športom. Treba počkať 2 - 3 dni a až potom sa vrátiť k bežnej činnosti.

Príznakom je dýchavičnosť

Peter Kalist, kardiológ, Národný ústav srdcových a cievných chorôb Bratislava

Existuje viacero pôvodcov zápalu srdcového svalu. Môže ho spôsobiť napríklad aj chrípkový vírus, ale aj ďalšie vírusy, baktérie a menej často aj kvasinky či parazity.

Aj bežná chrípka je nebezpečná

Viliam Fischer, kardiochirurg

Chrípke treba venovať veľkú pozornosť a nepodceniť ochorenie. Riziko zápalu srdcového svalu hrozí aj mladým športujúcim ľuďom. Žiaľ, neviete dňa, keď vás môže takéto ochorenie postihnúť. Je to ťažko vysvetliteľné, prečo ten, prečo onen. Srdcový sval môže byť zápalom natoľko oslabený, že je nevyhnutná transplantácia. Ochorenie môže postihnúť aj iné štruktúry srdca, napríklad chlopňu. Vtedy je potrebné vymeniť iba tú.

Otvoriť galériu Zdroj: Infografika NČ

zimnica

bolesti hlavy, svalov a kĺbov

nádcha, soplenie

suchý dráždivý kašeľ

škriabanie v hrdle

teplota stúpa na 39 ºC - 40 ºC

Ako sa lieči chrípka?

Chrípka sa nelieči, len sa miernia príznaky. Nevyhnutný je pokoj na lôžku, odporúčajú sa lieky na tlmenie bolesti hlavy, svalov a zníženie teploty a dostatočný príjem tekutín, prípadne vitamínov. Hovädzí vývar a čaj s medom a citrónom radia odborníci vo veľkých množstvách.

Aktuálna chrípková situácia

- V 40. kalendárnom týždni 2018 bolo ako chrípka a chrípke podobné ochorenia hlásených 3 188 ochorení, čo predstavuje 7,9 % z celkového počtu hlásených akútnych respiračných ochorení. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 22,8 %, uviedla Daša Račková, hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva SR.