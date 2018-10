Fortunaligisti v pohári nezaváhali: Senica vyprášila premožiteľov Slovana

Futbalisti AS Trenčín sa suverénnym spôsobom prebojovali do 5. kola Slovnaft Cup-u, keď v dueli 4. kola zvíťazili na pôde Lokomotívy Košice vysoko 5:1.

Úlohu favorita potvrdili aj ďalší fortunaligisti - FK Železiarne Podbrezová, FC ViOn Zlaté Moravce a FC Nitra. Hráči Podbrezovej prehrávali po prvom polčase v Malženiciach 0:1, no napokon zvíťazili 2:1. "Premožiteľ" Slovana Bratislava, TJ Iskra Horné Orešany dostali od Senice jedenásť kúskov. Horné Orešany v 2. kole postúpili cez Slovan z dôvodu neoprávneného štart chorvátskeho stredopoliara Marina Ljubičiča v drese bratislavského tímu.



FC Lokomotíva Košice - AS Trenčín 1:5 (1:3)

/do 5. kola postúpil Trenčín/



OFK Malženice - FK Železiarne Podbrezová 1:2 (1:0)

/do 5. kola postúpila Podbrezová/



MFK Zvolen - FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 1:2 (0:2)

/do 5. kola postúpil ViOn/



TJ Mladosť Kalša - FK Poprad 1:3 (1:1)

/do 5. kola postúpil Poprad/



FTC Fiľakovo - MFK Tatran Liptovský Mikuláš 2:4 (1:2)

/do 5. kola postúpil Tatran/



MŠK Považská Bystrica - FC ŠTK 1914 Šamorín 0:1 (0:0)

/do 5. kola postúpil Šamorín/



ŠK FC Vydrany - FC Nitra 0:3 (0:1)

/do 5. kola postúpila Nitra/

TJ Iskra Horné Orešany - FK Senica 0:11 (0:5) /do 5. kola postúpila Senica/

FK 09 Bacúch - ŠK Odeva Lipany 1:3 (1:2)

/do 5. kola postúpili Lipany/



ŠK Slovan Šimonovany-Partizánske - MFK Zemplín Michalovce 0:4 (0:1)

/do 5. kola postúpili Michalovce/