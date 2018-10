Miesto, kde sa bežný smrteľník nedostane: Takto kontrolujú kvalitu potravín v Lidli

Nesmie im nič uniknúť! Rozmýšľali ste nad tým, čo sa deje, kým si v obchode zoberiete z pultu čerstvé mäso, ovocie či zeleninu?

Obchodný reťazec Lidl nechal Nový Čas nazrieť do zákulisia logistického centra a ukázal mu, čím všetkým musí prejsť každá potravina prv, ako sa dostane do obchodu. Ako vyzerá proces kontroly čerstvosti a kvality výrobkov?

Logistické centrum v Seredi funguje necelé 3 roky a podľa odborníka bolo potrebné.„Je fakt, že logistické centrum, ktoré by zabezpečovalo plnú skladbu sortimentu, Lidl potreboval. Nesporne ho to posunie ešte vyššie v rebríčkoch na slovenskom trhu. Podľa našich prieskumov je viacero rokov na druhom mieste, čo sa týka ročných tržieb v slovenskom maloobchode,“ vysvetlil analytik obchodu Ľubomír Drahovský.

Denne sa tu otočí okolo 20 kamiónov, ktoré spravia rannú a nočnú zmenu, čo je dohromady asi 80 „točiek“. „Každý deň sa stáva, že niektorý tovar odmietneme z dôvodu nízkej kvality alebo nesplnenia požiadaviek,“ hovorí Ladislav Holček, vedúci kompletácie. Pracovníci skladu denne kontrolujú každú potravinu, ktorá následne putuje na pulty.

Veľký dôraz sa dáva najmä na mäso či zeleninu. „Ak vidíme, že je tovar povädnutý, nebude čerstvý. Používame aj rôzne kalibre, má tovar takú hmotnosť, akú má mať? Ak nespĺňa normy, reklamujeme ho a pošleme späť dodávateľovi,“ hovorí Tomáš Tóth, šéf skupiny kompletácie.

Správajú sa ekologicky

Zvyšky potravín a obalov reťazec predáva na recykláciu. Plynové stanice od nich kupujú zvyšky, ktoré využívajú na výrobu elektriny. Papier sa predáva na recykláciu. Plastové vedierka sa lisujú na plast. Všetko sa snaží triediť, aby eliminoval odpad.

Je to jednoduchá stratégia

Ľubomír Drahovský, analytik obchodu



Za úspechom Lidla stojí pomerne jednoduchá stratégia. Neveľký sortiment oproti hypermarketom a veľkým supermarketom je presne to, čo jednotlivé domácnosti potrebujú na svoju prevádzku. Navyše, stála obmena sortimentu a držanie dobrého štandardu kvality či čerstvosti, najmä v ovocí a zelenine, si našli svojich klientov.

Jablká

V prvom rade sa pri jablkách overuje veľkosť podľa univerzálneho kalibra. Keď je veľkosť správna, jablko sa rozkrojí. Do prístroja, ktorý sa nazýva fraktometer, sa nakvapká šťava z jablka, aby pracovník zistil stupeň cukornatosti. Obsah cukru by mal byť aspoň 10 stupňov. V poslednej fáze kontroly kvality sa hodnotí chuť – jednoducho tak, že pracovník jablko ochutná.

Jablká

Mäso

Mäso je skladované pri teplote 0 až +2 stupne. Vždy sa kontroluje vrchná a stredná vrstva, kde sa hodnotí farba mäsa. Ak sa zistia nedostatky, preveria sa všetky kusy. „Ak je podozrenie, že sa s tovarom manipulovalo, je okamžite zablokovaný, aby sa nedostal k zákazníkom,“ hovorí Ladislav Holček, vedúci kompletácie.

Banány

Zrelosť sa kontroluje na základe škály 7 stupňov. Farba 2 ukazuje, že je banán nezrelý a ani v predajni by nedozrel. Naopak, farba 7 naznačuje, že je banán prezretý a do predajne nevhodný. Sleduje sa aj teplota, ktorá by mala byť približne 17 stupňov.

Banány

Zelenina

Sleduje sa čerstvosť, farba, tlak vnútri plodu (či je vnútri na ohmat pevný). Na meranie sa používa univerzálny kaliber, ktorým sa tiež merajú veľkosti zemiakov, kalerábu alebo zeleru. Pri zelenine, ktorá je dodávaná na kusy, sa hodnotí vizuálna stránka.