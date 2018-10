Plochodrážnik Vaculík dostal voľnú kartu: Pobijem sa o titul majstra sveta!

Ocenili jeho výsledky i bojovnosť.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Slovenský pretekár na plochej dráhe Martin Vaculík (28) bude aj v roku 2019 bojovať v Grand Prix o titul majstra sveta. Organizátori elitnej série mu udelili jednu zo štyroch voľných kariet a uprednostnili ho pred bývalými šampiónmi Nickim Pedersenom (41) z Dánska i Chrisom Holderom (31) z Austrálie.

Rozhodnutie vedenia GP znamená pre rodáka zo Žarnovice veľa. „Som vďačný organizátorom, pretože sezóna 2018 bola jedna z mojich najťažších. Hneď v úvode som si v podstate odtrhol členok a podľa prvých prognóz som už v tomto roku pretekať ani nemal. Lekári v Bristole a potom fyzioterapeut Maroš Molnár odviedli skvelú prácu, takže po šiestich týždňoch som už trénoval na motorke,“ povedal pre Nový Čas Vaculík. Do troch mesiacov bol opäť vo forme, v seriáli MS sa viackrát dostal do semifinále i finále a na GP v Gorzówe vyhral! „Organizátori Grand Prix videli moje výkony a odvďačili sa mi divokou kartou. Štartovať medzi 15 najlepšími na svete je česť a výzva. Nehovorím, že už na budúci rok, ale v blízkej budúcnosti sa chcem pobiť o titul majstra sveta,“ naznačil Vaculík, s ktorým dostali voľnú kartu aj Poliak Dudek, Dán Madsen a Slovinec Žagar.

So svojím tímom teraz robí testy, aby bol ešte rýchlejší. Zároveň zvažuje klubové ponuky, keďže zmluva v poľskom Gorzówe, s ktorým sa v najkvalitnejšej lige sveta tešil z titulu vicemajstra, sa mu skončila. „V Poľsku určite zostanem. Ponuky mám aj zo Švédska, no treba si to premyslieť, aby som časovo všetko stíhal,“ dodal Martin.

RELAX S RODINOU

Jesenné mesiace sú pre pretekárov na plochej dráhe dovolenkové a Martin Vaculík sa už teší na relax s manželkou herečkou Kristínou Turjanovou a ich dvoma synmi: „Po 20. októbri nasleduje voľno. Budeme doma s rodinou pokope, čo bude paráda. Náš druhý syn je ešte maličký a nechceme lietať dlhé vzdialenosti, pretože si myslím, že pre dieťatko do určitého veku to nie je najvhodnejšie. Slovensko je tiež pekné!“