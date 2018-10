Chcú ho získať svetové veľkokluby: Čo hovorí Škriniar na záujem Barcelony?

Budúcnosť nerieši.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Slovenský futbalový reprezentant Milan Škriniar (23) zostáva nohami pevne na zemi a sústreďuje sa len na prítomnosť. V praxi to znamená, že v slovenských farbách zabojuje v sobotu v Lige národov proti Česku (v Trnave o 15.00 SELČ). Následne odohrá priateľský zápas vo Švédsku a potom sa sústredí na klubové povinnosti. V Lige majstrov vyzve jeho Inter Miláno slávnu Barcelonu. Práve o nej sa živo diskutuje ako o budúcom Škriniarovom zamestnávateľovi.

Čaká nás zápas s Čechmi. Čo od neho očakávate?

- Zápas Slovenska s Českom je vždy veľké derby. Či už je to futbal, hokej alebo nejaký iný šport. S chalanmi aj trénermi sme sa rozprávali, že má byť plný štadión. Myslím, že to tu už dlho nebolo, určite to bude veľmi krásne. Hráme pre ľudí, navyše to bude v dobrom čase, takže super.

Myslíte si, že budeme v zápase favoriti?

- Ťažko povedať, kto je favorit. Verím, že sa nám podarí zvíťaziť. To je jediné, o čo nám ide. O to viac, že nám zápas na Ukrajine nevyšiel.

Favoritom v našej skupine je spomínaná Ukrajina s dvoma výhrami. Čo by mohlo zmeniť priebeh v náš prospech?

- Určite musíme s Čechmi vyhrať. Nič iné nám ani neostáva. Ďalšie zápasy budeme riešiť potom.

V Lige majstrov vás čaká zápas s Barcelonou, tešíte sa?

- V prvom rade ma po reprezentačných zápasoch čaká milánske derby. To bude pre nás veľký zápas. Môj program je nabitý, pretože následne ideme hneď na Barcelonu. Určite sa na ňu už teraz veľmi teším. Keby sa nám podarilo uchmatnúť nejaký bodík, tak to by bolo super.

Netrasú sa vám z toho nohy?

- Nohy sa mi určite netrasú. Bude to neuveriteľný zážitok a patrične si to aj užijem.

Práve o Barcelone sa hovorí ako o najväčšom záujemcovi o vaše služby. Ako sa to vyvíja?

- Zatiaľ som to príliš neriešil. Teraz mám hektický program, takže nie je veľmi priestor zapodievať sa týmito vecami. Ťažko sa mi vyjadruje k Barcelone, keďže iba nedávno sa skončilo prestupové obdobie. Šumy registrujem. Čítam veci na internete. Ako hráča ma to vždy poteší, ale ťažkú hlavu si z toho nerobím. Sústreďujem sa teraz na Inter. Ideme hrať do Barcelony a tam chceme uspieť.

Viete si predstaviť, že by sa váš prestup uskutočnil v zime a nemohli by ste hrať Ligu majstrov?

- Priznám sa, že takto som o tom vôbec nerozmýšľal. Pravdupovediac, nejako špeciálne som sa tým vôbec nezaoberal.

Hovorí sa aj o prestupe do Manchestru United...

- Áno, počul som aj o tom, ale neviem, či to je pravda.