Za Sliačom sa zrútilo vojenské lietadlo: Prvé FOTO padnutého stroja!

Za Sliačom (okres Zvolen) sa v stredu zrútilo vojenské lietadlo L-39 Albatros.

Medzi Sliačom a Kováčovou sa v stredu približne o 14.15 h zrútilo cvičné vojenské lietadlo L-39. TASR informovala hovorkyňa rezortu obrany Danka Capáková.

"V okoli Sliaču pred pár minútami padla stíhačka. V okolí krúžila stíhačka po páde. Bolo vidno padák," informoval nás čitateľ.

Podľa našich informácií v lietadle, ktoré piloti nasmerovali do neobývanej oblasti, bol inštruktor a pilot. Obidvaja sa katapultovali. Na mieste sú vojaci a policajti, ktorí nedovoľujú zvedavcom priblížiť sa k miestu pádu lietadla.

"Obidvaja piloti sa katapultovali a nehodu prežili, v súčasnosti im je poskytovaná zdravotnícka pomoc v jednej z nemocníc," povedala hovorkyňa Ministerstva obrany Slovenskej republiky Danka Capáková.

Miesto nehody videla na vlastné oči aj Paťa: "My sme akurát tadiaľ išli vlakom, keď to padlo. Bol to fakt zlý podhľad. Všade oheň, ale pilotom sa nič nestalo. Utekali rýchlo, čo najďalej," opisuje nehodu čitateľka.

Havárie Albatrosov

Október 2002 - Pri obci Kalša (okres Košice - okolie) spadlo pri pristávaní lietadlo typu L-39 Albatros. Na jeho palube boli dvaja maďarskí štátni príslušníci, ktorí sa katapultovali. Inštruktor i pilot boli príslušníkmi maďarských vzdušných síl, ktorí boli na Slovensku na výcviku.

September 2000 - Cvičné vojenské lietadlo Albatros L-39 z vojenskej základne Sliač sa zrútilo v katastri obce Ožďany (okres Rimavská Sobota). Lietadlu prestal fungovať motor. Pilot sa katapultoval a neutrpel žiadne zranenia. Lietadlo po dopade na zem vybuchlo.