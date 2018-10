Únos Vietnamca riešia v Nemecku: Budú vyšetrovať členov slovenskej vlády?

Nemecké orgány nevedú v kauze uneseného vietnamského podnikateľa Trinh Xuan Thanha vyšetrovanie proti žiadnemu členovi slovenskej vlády ani iným občanom Slovenskej republiky.

Tamojšia spolková vláda nemá žiadne poznatky o tom, či a do akej miery mohli členovia vlády SR vedieť o plánovaní alebo realizácii únosu. Vyplýva to z prvého oficiálneho stanoviska vládneho kabinetu kancelárky Angely Merkelovej k prípadu, a to v reakcii na otázku frakcie opozičných zelených v Spolkovom sneme (Bundestagu). Informácie o jeho obsahu sprostredkoval v stredu berlínsky denník Die Tageszeitung.

Podľa reakcie vlády nemecké spravodajské služby, Spolkový kriminálny úrad ani spolková polícia nemali pred únosom spomínaného Vietnamca z 23. júla 2017 žiadne indície naznačujúce možné ohrozenie jeho osoby. Preto ani nebol dôvod na preskúmanie prípadnej nutnosti prijatia adekvátnych opatrení vrátane policajnej ochrany.

Ako píše Die Tageszeitung, Spolkový úrad pre ochranu ústavy (BfV) nemal pred únosom žiadne vecné indície pre aktivity vietnamských spravodajských služieb v Nemecku. Spravodajské služby spolkovej republiky tak evidentne netušili, že Trinh Xuan Thanha cez ČR prepravia na Slovensko a odtiaľ na palube slovenského vládneho lietadla do Ruska. V tom čase totiž nemali žiadny kontakt s bezpečnostnými zložkami spomínaných štátov, ktorý by sa týkal tejto kauzy.

Reakcia spolkovej vlády podľa berlínskeho denníka neobsahuje odpovede na viaceré otázky. Potvrdzuje však návštevu predpokladaného únoscu Quang Dung Vua v Nemecku viac ako tri mesiace pred únosom. Agent bol súčasťou šesťčlennej delegácie, ktorá navštívila v Berlíne sídlo tamojšej Spolkovej spravodajskej služby (BND).

Vedúcim tejto delegácie bol Nguyen Kim Quy, jeden zo zástupcov šéfa vietnamskej tajnej služby, ktorý sa s viceprezidentom BND pre hlavné úlohy a modernizáciu stretol na pracovných raňajkách. Na nich sa o Trinh Xuan Thanhovi údajne nehovorilo, píše denník.

Quang Dung Vu sa pred rokmi zúčastnil na jazykovom kurze ako štipendista BND. Nemecká spolková vláda však teraz nepotvrdila, že podobný program výcviku vôbec jestvuje, konštatujúc, že ani BND, ani BfV nerealizovali ani nerealizujú výcvikové štipendijné programy pre spolupracovníkov zahraničných tajných služieb v duchu pravidelných systematicky štruktúrovaných vzdelávacích akcií.

Na otázku, či kancelárka Merkelová vedela pred 23. júlom 2017 o úsilí vietnamskej strany prepraviť Trinh Xuan Thanha do vlasti, bola reakciou stručná a jasná odpoveď: spolková kancelárka o tom nemala vedomosť. Istý nemenovaný spolupracovník BKA však v Berlíne na súde vypovedal, že Merkelová v tejto záležitosti odpovedala 18. januára 2017 na list vietnamského premiéra, s ktorým sa počas samitu krajín G20 stretla aj osobne.

Na margo kontaktov so slovenskou stranou sa v reakcii spomína, že nemecká strana žiadala o objasnenie kauzy, a to naposledy aj pri stretnutí šéfov rezortov vnútra z 24. septembra 2018.