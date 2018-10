Škandalózny kotlebovec Mizík sa opäť vyfarbil! Dávid ho načapal v pravom momente: To je hanba, čo urobil

Takéto správanie u poslanca Národnej rady? To, čo predviedol Stanislav Mizík, je nechutnosť.

Stanislav Mizík sedí v Národnej rade za stranu ĽSNS. Škandalózna postavička s kontroverznými názormi sa dostala do povedomia Slovákov v súvislosti s výrokmi o Židoch.

Mizík stál pred súdom pre status na sociálnej sieti, v ktorom autor kritizoval prezidentove vyznamenania osobám so židovským pôvodom. Za tieto slová napokon nepykal, pretože súd nedokázal, že status skutočne zverejnil on.

Kotlebovského poslanca si však vzal na mušku čitateľ Dávid, ktorý ho prichytil pri poriadne nechutnej činnosti. Mizík vyfajčil cigaretu, na čom by nebolo nič zvláštne. To najhoršie však prišlo, keď sa ju rozhodol uhasiť. Ohorok totiž šupol rovno do kvetináča. Poslanec nenápadným skutkom dokázal, že príroda a životné prostredie mu nič nehovorí.