Smer nepresadil priamu voľbu ústavných sudcov: Drsná kritika zo strany Mostu-Híd

Pozmeňujúce návrhy týkajúce sa veku ústavných sudcov či spôsobu voľby predniesli viacerí poslanci Ústavoprávneho výboru NR SR.

Poslanec Róbert Madej navrhol, aby klesla povinná veková hranica. Momentálne je 40 rokov, vládna väčšina vo svojom návrhu chcela zdvihnúť túto hranicu na 45, Madej ju navrhol znížiť na súčasných 40. To navrhoval aj opozičný poslanec Ondrej Dostál (za SaS). Poslanci Madejov návrh odsúhlasili. Madej okrem toho dnes na výbore dal ako pozmeňujúci návrh návrh Smeru, podľa ktorého by sa sudcovia Ústavného súdu SR volili 90 hlasmi a rovno by sa stali sudcami, obišli by tak prezidenta. Proti tomu ostro vystúpil koaličný poslanec Peter Kresák (Most-Híd). Ten má problém aj s procesnou, aj obsahovou stránkou. „V deň rokovania sa nám dostane do rúk poslanecký pozmeňovák po tom, čo niečo schválila vláda, schválila koalícia. Mám to chápať tak, že idete proti vláde?“ pýtal sa Kresák. Na druhej strane však podporil návrh na zníženie vekovej hranice na 40 rokov. Kresák takisto podal pozmeňujúci návrh, aby účinnosť vládneho zákona bola od 15. novembra, nie 1. novembra, ako pôvodne navrhol minister. Tento návrh prešiel. Madej nakoniec o smeráckom návrhu, ktorým by z procesu vylúčili prezidenta, hlasovať nedal.

Kresákovi sa takisto nepáči, že chceli vynechať z procesu prezidenta, ÚS by tak kreoval iba parlament. Podotkol, že predsa za kompromisný vládny návrh hlasovali aj členovia vlády za Smer-SD. S Kresákom súhlasil aj opozičný poslanec Miroslav Beblavý (SPOLU). Takisto si myslí, že ísť proti návrhu vlády je zo strany vládneho poslanca zvláštne. Súhlasil s minimálnou hranicou 40 rokov a pripomenul, že okrem vládneho a smeráckeho nárvhu je aj návrh 38 odborníkov. Z tohto návrhu považuje za najdôležitejšiu cyklickú obmenu sudcov – teraz by sa navolilo deväť sudcov na rôzne funkčné obdobia tak, aby sa menili štyria sudcovia každé štyri roky. Proti tomu zase vystúpil Madej, podľa neho je zárukou sudcovskej nezávislosti, že je zvolený na 12 rokov a nemusí sa nikomu chcieť zapáčiť, keďže už nebude môcť kandidovať. „Jeden sudca bude viac, jeden menej a rozhodne o tom žreb?“ pýtal sa Madej. Naopak, návrh podporil Kresák. Podľa ministra Gála „cyklická voľba nie je všeliekom“. Ak by sme vedeli zaručiť, že sudcovia budú vo funkcii celé obdobie, tak by to bolo asi dobré, dodal Gál. Beblavého návrh neprešiel.

Podľa poslanca za SaS Alojza Baránika sa opozícia ešte na svojom stanovisku nedohodla, mohlo by sa tak stať do pondelka. Ich cieľom je dosiahnuť spriechodnenie praktickej voľby, bojí sa, že to bude nezvládnuteľné. Preto budú navrhovať, aby sa nevolil dvojnásobok kandidátov na jedno voľné miesto, ale aby ich zvolili deväť a ak by prezident odmietol, zvolili by iného. Takisto chcú, aby bola voľba verejná.

Podľa Gála by bolo najelegantnejšie riešenie to, že v prvom kole sa bude voliť 90 hlasmi, potom v druhom 76. Myslí si však, že nájsť 90 hlasov v tejto parlamentnej konštelácii je nereálne – buď by kandidát musel mať niečo už dohodnuté, alebo by musel byť taký super kandidát, že o ňom ešte nikto nevie. Gál nemal problém s vekovou hranicou 40 rokov. Podotkol, že s tým prišla jedna koaličná strana. Nepáči sa mu však spôsob, akým sa vedie debata. „Kto teraz bude chcieť po tomto všetkom kandidovať?“ pýtal sa Gál. Hovorí, že on už sa niekoľkých pýtal, povedali mu, že neexistuje, že by do toho išli. „Som skeptický, ako minister spravodlivosti musím povedať, že sa bojím, že Ústavný súd SR bude na určité obdobie nefunkčný,“ povedal Gál. S opozičnými stranami rokoval, vládny návrh má podľa neho podporu vládnej väčšiny, nie požadovaných 90 hlasov. Ak by sa nenašli hlasy, ostane terajší stav. „Bol by som rád, ak by sa niekto z opozície zobudil,“ povedal ďalej Gál.

Slovensko čaká začiatkom budúceho roka masívna obmena sudcov Ústavného súdu SR, mandát vyprší deviatim z 13 sudcov. Noví sudcovia si budú talár obliekať do roku 2031. O zmene pravidiel voľby hovorí aj Programové vyhlásenie vlády, zmeny začala pripravovať Gálova predchodkyňa Lucia Žitňanská. Koaličný návrh kritizoval aj prezident Andrej Kiska, ktorému NR SR zvolí 18 kandidátov, pričom on z nich vymenuje deväť.