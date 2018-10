Udeľovanie cien American Music Awards: Nová sexi hviezdička bodovala na celej čiare

Utorkové udeľovanie American Music Awards ovládli speváčky Taylor Swift a Camila Cabello, ktoré dostali každá po štyri ceny.

Prvá menovaná uspela v kategóriách Interpret alebo interpretka roka, Turné roka, Najobľúbenejšia interpretka v žánri pop/rock a Najobľúbenejší album v žánri pop/rock (Reputation, 2017). Dvadsaťjedenročnú Camilu Cabello vyhlásili v Microsoft Theater v Los Angeles za Nováčika roka. Jej hit Havana, ktorý s ňou nahral Young Thug, zvíťazil v kategóriách Najobľúbenejšia spolupráca, Najobľúbenejšia skladba v žánri pop/rock a ocenili aj videoklip k nemu.

Post Malone dostal trofeje za Najobľúbenejší album v žánri rap/hip-hop (Beerbongs & Bentleys, 2018) a pre Najobľúbenejšieho interpreta v žánri pop/rock, v ktorom spomedzi skupín uspelo trio Migos. Rihanna si na konto pripísala cenu pre Najobľúbenejšiu interpretku v žánri soul/r'n'b. V rovnakom žánri uspeli aj spevák Khalid či Bruno Mars & Cardi B so skladbou Finesse. Najobľúbenejší soul/r'n'b album nahral zosnulý XXXTentacion (17, 2017).



Spomínaná Cardi B mala v hre osem nominácií, na víťazstvo premenila tri, a to aj v kategóriách Najobľúbenejší interpret alebo interpretka - rap/hip-hop a Najobľúbenejšia skladba - rap/hip-hop (Bodak Yellow). O rovnaký počet cien sa uchádzal aj Drake, ktorý však odišiel naprázdno. Panic! at the Disco sa stali Najobľúbenejším interpretom alternatívneho rocku. Najobľúbenejší soundtrack má film Čierny panter (2018).