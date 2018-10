Pri tragickej nehode zomrelo 42 ľudí, z toho 8 detí: Autobus po náraze padal dvadsať metrov

Na západe Kene v stredu skoro ráno pri ťažkej dopravnej nehode zahynulo 42 ľudí.

Podľa kenského serveru Daily Nation vyšiel autobus z cesty, keď schádzal z prudkého svahu. Po náraze do zvodidiel padal do hĺbky 20 metrov. Podľa kenskej polície sa nehoda stala na trase medzi Nairobi a mestom Kisumu, ktoré leží pri Viktóriinom jazere.



Autobus mal 67 miest a polícia nevylučuje, že konečný počet mŕtvych bude vyšší, pretože časť pasažierov zostala vo vraku. Medzi mŕtvymi je osem detí vo veku do piatich rokov.