Zverejnili nomináciu do Rokenrolovej siene slávy: Vstúpiť do nej môžu Def Leppard či Radiohead

Do Rokenrolovej siene slávy môžu budúci rok vstúpiť rockové kapely ako Def Leppard, Radiohead a Rage Against the Machine alebo tiež speváčka Stevie Nicks.

Podľa časopisu Rolling Stone ide o hlavné mená na zozname 15 nominovaných hudobných skupín a interpretov. Na zozname nechýbajú ani ďalšie slávne formácie Roxy Music či Cure, nemeckí priekopníci elektronickej hudby z formácie Kraftwerk alebo popová speváčka Janet Jackson. Interpreti s najvyšším počtom získaných hlasov budú vyhlásení v decembri a do siene slávy budú uvedení 29. marca počas slávnostného večera v newyorskej aréne Barclays Center. Hlasovať môže tisícka osobností hudobného priemyslu, historikov a novinárov a prostredníctvom webových stránok Rokenrolovej siene slávy tiež fanúšikovia. Hlas možno odovzdať aj priamo v Clevelandskom múzeu Rokenrolovej siene slávy. Do siene slávy môžu byť teraz uvedení interpreti, ktorí svoj prvý singel alebo album vydali najneskôr v roku 1993. Niektorí figurovali už na predchádzajúcich zoznamoch nominovaných, prvýkrát sú na ňom napríklad kapely Def Leppard, Roxy Music, Devo a tiež Nicks. Naopak Kraftwerk a raper LL Cool J usilujú o uvedenie do najlepšej spoločnosti nielen rockových legiend už piatykrát.