Macronovi odišiel z úradu ďalší minister: Hrozí demisia celej vlády?

Nadchádzajúce zmeny vo francúzskej vláde, ktoré vyvolal odchod ministra vnútra Gérarda Collomba minulý týždeň, sa zaobídu bez demisie kabinetu.

Oznámil to v utorok Elyzejský palác. Odmietol tak špekulácie, že v utorok alebo v stredu rezignuje celá vláda, ktorá bude následne v obmenenej verzii znova vymenovaná, pravdepodobne opäť na čele so súčasným premiérom Édouardom Philippom. Opozícia označila oneskorenie v oznámenej vládnej reorganizácii za tragikomédiu.

Úrad prezidenta Emmanuela Macrona nespresnil, kedy by mali byť personálne zmeny oznámené. Ministerka spravodlivosti Nicole Belloubetová však v nedeľu povedala, že by sa tak malo stať do stredy, kedy tradične o desiatej dopoludnia zasadá vláda a prezident. Macron navyše v stredu odchádza na návštevu Arménska.

Francúzske médiá s odvolaním sa na vládne zdroje píšu, že reorganizácia bude ohlásená v stredu dopoludnia. Oneskorenie podľa nich spôsobili ťažkosti s hľadaním Collombovho nástupcu. Philippe sa tiež podľa tlače snažil prinútiť Macrona k väčšej obmene ministrov, vrátane ministerky kultúry a ministra poľnohospodárstva. Hľadanie nových šéfov rezortov si rovnako vyžiadalo čas, uvádza tlač.

Collomb vo vláde skončil kvôli plánu kandidovať na starostu mesta Lyon. Jeho odchodom prišiel kabinet od konca augusta už o tretieho člena po demisii populárnych ministrov životného prostredia a športu.